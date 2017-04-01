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小黃司機停車糾紛互毆 路人冷漠旁觀被網友酸爆

2017-04-01  17:34

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市2名小黃司機因停車糾紛大打出手，紅衣司機被黃衣司機壓倒在地，雙方互出拳腳，路人冷漠觀看，直到警方趕到將2人帶回訊問，2人互指對方先動手，最後簽下和解書，由黃姓司機賠償鄭姓司機眼鏡損壞，約2500元，才結束這場鬧劇。

鹽埕分局表示，4月1號中午12點57分，五福四路派出所接獲報案，在鹽埕區五福四路與大禮街路口藥妝店前，有2名計程車司機當街打架，其中紅衣黃姓司機被黃衣鄭姓司機壓在地，員警趕到時，黃姓、鄭姓司機已停下，但在路旁互相叫罵。

這段小黃司機街頭互毆過程，被民眾拍下貼到「爆料公社」，立刻有網友回應：「今天是愚人節啦～」、「愚人節快樂」、「喘一下、再來」、「有快打旋風的配樂嗎？」、「常說錢難賺，還有空打架」，還有網友大酸觀看打架的路人甲：「紅衣被壓倒很久了，旁邊看戲的還不快去讀秒，再打下去就犯規了XDD」。

警方表示，黃姓司機賠償鄭姓司機眼鏡損壞費用（新台幣2500元），付錢並簽訂和解書雙方允諾不做後續法律及民事責任追究；另判定黃姓司機違規停車，將依民眾提供影片開單告發。

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  • 小黃司機停車糾紛互毆，路人冷漠旁觀被網友酸爆。（擷自爆料公社）

    小黃司機停車糾紛互毆，路人冷漠旁觀被網友酸爆。（擷自爆料公社）

  • 2名小黃司機因停車糾紛在街頭大打出手。（擷自爆料公社）

    2名小黃司機因停車糾紛在街頭大打出手。（擷自爆料公社）

  • 2名小黃司機因停車糾紛在街頭大打出手。（擷自爆料公社）

    2名小黃司機因停車糾紛在街頭大打出手。（擷自爆料公社）

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