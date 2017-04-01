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中市召募270名「資收大軍」

2017-04-01  17:18

〔記者黃鐘山／台中報導〕環保局為提升資源回收率，並照顧弱勢族群，將採「以工代賑」方式，召募270名「資收大軍」協助回收分類及環境清潔維護工作，最高月薪3325元。受訪的議員、里長都表示支持與肯定，並期待對表現優良者能協助就業。

環保局指出，全球原物料價格下滑，影響資源回收物回收價格，導致資收個體戶收入下降，為了補貼其經濟收入，將藉由「以工代賑」方式，聘請270名個體回收戶。時薪133元，每月最高25小時，最高月薪3325元，享勞保，但須繳自付233元。

工作期間為上工日起至今年底止，主要協助各區清潔隊、寶之林、餘樂園或各里希望資收站，進行資收物分類及環境清潔維護工作。資收個體戶皆可報名，中低收入戶和弱勢族群（殘障者或單親家庭）優先錄取。符合進用資格者即日起至各區清潔隊、環境設施大隊參加面試，錄取額滿為止。

市議員鄭功進說，市府能針對各區里的弱勢民眾，提出具體的勞動補貼方案，確實值得肯定；而東區去年低收人數即高達745人，相信此方案不僅能補貼弱勢戶家用，還能兼具永續環境發展。

東區東英里長林文仲表示，從每年寒冬送暖日益增加的清寒人數顯示，只有透過給釣竿才能根本解決問題，更期待此批資收大軍，若表現良好，市府可優先協助就業配套。

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  • 環保局以工代賑召募「資收大軍」，協助回收分類及環境清潔維護工作。（記者黃鐘山攝）

    環保局以工代賑召募「資收大軍」，協助回收分類及環境清潔維護工作。（記者黃鐘山攝）

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相關關鍵字： 清潔隊 環境清潔 資收大軍 資源回收
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