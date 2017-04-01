中市召募270名「資收大軍」
2017-04-01 17:18
〔記者黃鐘山／台中報導〕環保局為提升資源回收率，並照顧弱勢族群，將採「以工代賑」方式，召募270名「資收大軍」協助回收分類及環境清潔維護工作，最高月薪3325元。受訪的議員、里長都表示支持與肯定，並期待對表現優良者能協助就業。
環保局指出，全球原物料價格下滑，影響資源回收物回收價格，導致資收個體戶收入下降，為了補貼其經濟收入，將藉由「以工代賑」方式，聘請270名個體回收戶。時薪133元，每月最高25小時，最高月薪3325元，享勞保，但須繳自付233元。
工作期間為上工日起至今年底止，主要協助各區清潔隊、寶之林、餘樂園或各里希望資收站，進行資收物分類及環境清潔維護工作。資收個體戶皆可報名，中低收入戶和弱勢族群（殘障者或單親家庭）優先錄取。符合進用資格者即日起至各區清潔隊、環境設施大隊參加面試，錄取額滿為止。
市議員鄭功進說，市府能針對各區里的弱勢民眾，提出具體的勞動補貼方案，確實值得肯定；而東區去年低收人數即高達745人，相信此方案不僅能補貼弱勢戶家用，還能兼具永續環境發展。
東區東英里長林文仲表示，從每年寒冬送暖日益增加的清寒人數顯示，只有透過給釣竿才能根本解決問題，更期待此批資收大軍，若表現良好，市府可優先協助就業配套。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 中職》就是這幾球！林哲瑄氣到摔東西飆髒話（影音）
- 悍將鬩牆！ 葉總找雙林閉門對質
- 國民黨要比照太陽花 郝龍斌：軍公教衝立院無罪
- 邁阿密網賽》「辛然配」午夜大戰受挫 無緣女雙決賽
- 恭喜！《瘋台灣》主持人Janet懷孕了
- 程偉豪盯變態畫面 嘴角上揚 紅衣加持 目擊者翻10倍
- 國際特赦組織再聲援 發起聯署救李明哲
- 南屯楓樹里百年老榕生病 樹醫出診開藥方
- 達欣封王ALOHA 整隊來去夏威夷
- 震驚！日本滑雪板天才國手 脫衣改拍AV
- 中職》隊友暗酸守備 林益全情緒受影響
- 挺詹啟賢 蕭萬長：他能帶領國民黨浴火重生
- 內外資稅差很大 疑紙上公司節稅
- 遭網友瞎扯吸毒 侯怡君爆氣喊告
- 自由限時批》北京挨了一記外交悶棍！
- 開診所、辦幼兒園 深耕蘭嶼21年
- 兒童節連假 竹縣好玩好康多
- 玉山下雪了 這群人就「兔雪」了
- 明天起 斗六、水林停收4天垃圾
- 連假開始 北部國道多路段龜速壅塞
- 南迴紅蔾大豐收 等無剝殼機
- 宜蘭綠博開幕 4.4兒童免費
- 兒童、清明節強碰「例、休」 要補休
- 葛仲珊熱血想夜衝 闖趴大方送機車
- 故事》寫給臺灣人的香港特首選舉指南：難民篇
- （影音）炎亞綸：騙人哪裡有趣？九年前聯合小鬼整哭鬼鬼
- 川普女兒加拿大總理有一腿？駭客放話公布性愛片
- （影音）見面3秒全裸！猛男「鳥嘴鵰」現形驚呆人
- 【小小說】不可回收男
- 女上男下嘿咻 小心陰莖骨折
- 人氣女偶像被爆假掰 勾已婚男私下玩很大
- 美加州小貓走失近4年 漂泊4300公里加拿大被尋獲
- 遙控穿跳蛋內褲的女友！ 他在賣場弄得她好羞...
- 郭富城爆婚訊 經紀人小美談方媛第一印象
- 懷疑4歲女兒遭性侵 爸媽私刑火燒他GG
- 美施壓北約攤錢 德嗆做不到
- 快樂兒童節！ 雲林遊樂區一早湧現人潮
- 全國就他有 白雲國小慶祝兒童節玩VR開戰機
- 被設計了？退將爆赴中內幕：看到習就覺得不妙
- 朴槿惠收押 南韓前總統第3人
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：中市召募270名「資收大軍」
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分