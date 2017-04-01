縱火燒祖厝、肉身擋消防車 法院重判不孝子5年

2017-04-01 17:04

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕51歲蘇姓男子與爸爸發生爭執，竟火攻與爸爸同住的三合院，蘇父收到消息趕回住處並報案，大竹消防分隊消防車趕抵時，蘇男「大」字形躺在路口肉身擋車，還拿石頭砸破消防車擋風玻璃，被消防隊員制伏後，被警方扭送派出所時，他不斷對爸爸出言辱罵三字經，桃園地院法官審結依放火燒燬現供人使用之住宅未遂、損壞公務員職務上掌管之物品罪，判處他應執行有期徒刑5年。

判決指出，蘇男與爸爸同住三合院祖厝，屋子部分租給吳姓男子，去年8月26日早上10點多，他與爸爸發生爭執後，搬了瓦斯桶、50包衛生紙、30件衣服、100個紙杯到神明廳，以打火機點燃後跑到屋外，告訴吳姓房客：「我放火了，快去報案。」吳男連忙通知蘇父趕回處理並通報119。

多輛消防車趕抵灌救時，吳男以肉身擋車並拿石頭砸破擋風玻璃，消防隊員將他制伏後，通報轄區派出所員警處理，所幸火勢很快被撲滅，神明廳內的家具燒毀、燻黑，並未造成人員傷亡，蘇男被送到派出所還不斷出言辱罵，讓老父直搖頭也不停向消防隊員道歉，當場允諾會賠償損失。