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機車被寫字 正妹怒報警後笑著想當警察 因為...

2017-04-01  17:18

〔記者張瑞楨／台中報導〕就讀台中市一所大學4年級的曹姓正妹女學生，把車停入台鐵土地內，影響工程車出入，機車座墊被人寫上「請勿停車」大字，她怎麼洗都無法洗乾淨，氣得向警方報案，台中市警局第三分局立德派出所員警江文嘉，幫她找來台鐵人員協調，這位正妹也感到理虧，不追究之餘，對江員熱心服務的態度留下深刻印象，誓言要報考警察特考，一同加入警察行列。

曹姓正妹是台中市一所國立科技大學4年級學生，日前把機車停在台鐵台中站附近的台鐵土地內，影響工務車進出，不知是被台鐵員工或外包廠商人員，用類似麥克筆的粗筆，在機車座墊上寫下「請勿停車」大字。

由於怎麼洗都洗不掉字跡，她氣得跑到三分局立德所報案，要追究書寫者的責任，員警江文嘉受理後，立即調閱現場監視器，但監視器沒有拍到，江員遂請來台鐵人員與曹女當面協調。

台鐵人員說，曹女機車擋住工務車進出，他們都是貼小紙條勸導，至於是誰寫上「請勿停車」大字，台鐵人員也不知道，對曹女感到抱歉，這位正妹也自認理虧，不願再追究，江員勸告台鐵人員，請勿停車的公告，應採用合乎比例原則的手段，不要造成他人機車物品不可回復的汙損。

江員熱心為正妹找人，耐心協助雙方溝通，也以同理心促使雙方互相諒解，曹女深受感動，事後在立德派出所臉書訊息留言致謝，並強調，她被警方熱心服務的態度啟發，畢業後要報考警察特考，一同加入警察行列。

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  • 曹女的機車椅墊字跡洗不乾淨，她氣得報警。（記者張瑞楨翻攝）

    曹女的機車椅墊字跡洗不乾淨，她氣得報警。（記者張瑞楨翻攝）

  • 曹女向立德所致謝，還立志要當警察。（記者張瑞楨翻攝）

    曹女向立德所致謝，還立志要當警察。（記者張瑞楨翻攝）

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