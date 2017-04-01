機車被寫字 正妹怒報警後笑著想當警察 因為...
2017-04-01 17:18
〔記者張瑞楨／台中報導〕就讀台中市一所大學4年級的曹姓正妹女學生，把車停入台鐵土地內，影響工程車出入，機車座墊被人寫上「請勿停車」大字，她怎麼洗都無法洗乾淨，氣得向警方報案，台中市警局第三分局立德派出所員警江文嘉，幫她找來台鐵人員協調，這位正妹也感到理虧，不追究之餘，對江員熱心服務的態度留下深刻印象，誓言要報考警察特考，一同加入警察行列。
曹姓正妹是台中市一所國立科技大學4年級學生，日前把機車停在台鐵台中站附近的台鐵土地內，影響工務車進出，不知是被台鐵員工或外包廠商人員，用類似麥克筆的粗筆，在機車座墊上寫下「請勿停車」大字。
由於怎麼洗都洗不掉字跡，她氣得跑到三分局立德所報案，要追究書寫者的責任，員警江文嘉受理後，立即調閱現場監視器，但監視器沒有拍到，江員遂請來台鐵人員與曹女當面協調。
台鐵人員說，曹女機車擋住工務車進出，他們都是貼小紙條勸導，至於是誰寫上「請勿停車」大字，台鐵人員也不知道，對曹女感到抱歉，這位正妹也自認理虧，不願再追究，江員勸告台鐵人員，請勿停車的公告，應採用合乎比例原則的手段，不要造成他人機車物品不可回復的汙損。
江員熱心為正妹找人，耐心協助雙方溝通，也以同理心促使雙方互相諒解，曹女深受感動，事後在立德派出所臉書訊息留言致謝，並強調，她被警方熱心服務的態度啟發，畢業後要報考警察特考，一同加入警察行列。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 中職》就是這幾球！林哲瑄氣到摔東西飆髒話（影音）
- 悍將鬩牆！ 葉總找雙林閉門對質
- 國民黨要比照太陽花 郝龍斌：軍公教衝立院無罪
- 邁阿密網賽》「辛然配」午夜大戰受挫 無緣女雙決賽
- 恭喜！《瘋台灣》主持人Janet懷孕了
- 程偉豪盯變態畫面 嘴角上揚 紅衣加持 目擊者翻10倍
- 國際特赦組織再聲援 發起聯署救李明哲
- 南屯楓樹里百年老榕生病 樹醫出診開藥方
- 達欣封王ALOHA 整隊來去夏威夷
- 震驚！日本滑雪板天才國手 脫衣改拍AV
- 中職》隊友暗酸守備 林益全情緒受影響
- 挺詹啟賢 蕭萬長：他能帶領國民黨浴火重生
- 內外資稅差很大 疑紙上公司節稅
- 遭網友瞎扯吸毒 侯怡君爆氣喊告
- 自由限時批》北京挨了一記外交悶棍！
- 開診所、辦幼兒園 深耕蘭嶼21年
- 兒童節連假 竹縣好玩好康多
- 玉山下雪了 這群人就「兔雪」了
- 明天起 斗六、水林停收4天垃圾
- 連假開始 北部國道多路段龜速壅塞
- 南迴紅蔾大豐收 等無剝殼機
- 宜蘭綠博開幕 4.4兒童免費
- 兒童、清明節強碰「例、休」 要補休
- 葛仲珊熱血想夜衝 闖趴大方送機車
- 故事》寫給臺灣人的香港特首選舉指南：難民篇
- （影音）炎亞綸：騙人哪裡有趣？九年前聯合小鬼整哭鬼鬼
- 川普女兒加拿大總理有一腿？駭客放話公布性愛片
- （影音）見面3秒全裸！猛男「鳥嘴鵰」現形驚呆人
- 【小小說】不可回收男
- 女上男下嘿咻 小心陰莖骨折
- 人氣女偶像被爆假掰 勾已婚男私下玩很大
- 美加州小貓走失近4年 漂泊4300公里加拿大被尋獲
- 遙控穿跳蛋內褲的女友！ 他在賣場弄得她好羞...
- 郭富城爆婚訊 經紀人小美談方媛第一印象
- 懷疑4歲女兒遭性侵 爸媽私刑火燒他GG
- 美施壓北約攤錢 德嗆做不到
- 快樂兒童節！ 雲林遊樂區一早湧現人潮
- 全國就他有 白雲國小慶祝兒童節玩VR開戰機
- 被設計了？退將爆赴中內幕：看到習就覺得不妙
- 朴槿惠收押 南韓前總統第3人
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：機車被寫字 正妹怒報警後笑著想當警察 因為...
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分