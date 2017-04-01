人民保母管很大 又助流浪男子返家
2017-04-01 17:05
［記者陳恩惠／台北報導］台北市第一座生態公園竟然有流浪漢窩居！民生社區居民向北市松山警分局報案說，「警察先生，公園內有個人在裡面睡了好幾天了，身上又髒又臭，拜託你們去看看？」正在巡邏的三民派出所警員許又文、王俞翔立刻前往，果然找到55歲許姓男子，發現他是名協尋人口，於是通知同住的妹妹前來領回。
松山所表示，許、王2員前往富民生態公園內，找了一陣子，終於在高山區內，找到這名衣衫襤褸的男子，耐心詢問時，發現男子與警員應對之際，總是詞不達意，無法明確告知完整的年籍資料，警員研判應是罹有精神疾病所致，所以將他帶回警所清查身分。
許、王2員利用警政系統，將男子拍照輸入查詢，原來男子今年55歲姓許，家住北市萬華區，資料顯示，許男先前曾遭家屬通報失蹤後已尋獲，可能許男這一陣子又無故外出，沒想到竟流浪到離家有10公里遠的富民公園，所幸居民機警報案，讓警方能找到他的家人，協助他回家，結束吃不飽穿不暖的流浪生活。
「哥哥，怎麼又亂跑出門了？」許男的妹妹獲悉，在60分鐘內趕到趕到三民所，滿懷歉意表示，「我這個哥哥患有重度精神障礙，總是自己溜出去就不見了，讓我們很擔心，真的很謝謝警察先生的幫忙。」許男見到妹妹到來，頓時鬆了一口氣，終於可以安心回家睡覺，臨走前也特別留下與員警拍照留念。
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