女剛出門家裡就失火 家中長者躲「這裡」幸運獲救

新北市新店區安康路三段一處民宅今下午傳出火警。（記者陳薏云翻攝）

2017-04-01 16:29

〔記者陳薏云／台北報導〕今下午3時許，新北市新店區安康路三段一處民宅3樓突然竄出火煙，附近居民表示，住在該戶的女子才剛出門，不確定屋內是否有人。警消火速派遣15輛人車前往救援，並順利從屋內救出年約70歲林姓男子，所幸新北市消防局第四大隊撲火迅速，林男並沒有受傷，僅受到驚嚇，送醫後無大礙，詳細火災原因仍待釐清。

獲救的林男向警消表示，家人出門後自己都待在房間，才剛出房間，就看到起火，「根本不知道怎麼燒的!！」，林男趕緊跑到後陽台待救，警消也在第一時間抵達滅火，救出林男。初步了解為客廳雜物燃燒，整個客廳被燒得面目全非，燃燒面積約12平方公尺，詳細起火原因仍待釐清。