醜聞！ 教會輔導員猥褻3男童 認罪治療輕判2年

2017-04-01 16:33

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市具碩士學位的余姓男子，是一所教會的教友，同時擔任教會「 宗教教育少年班」老師，是3名男童的「輔導員」，卻在教會內猥褻3名男童共10次，台中地院審理時，余男坦承犯行，並接受治療矯正戀童癖行為，法官認為他手段尚非極度惡劣，家長也已原諒他，依對未滿14歲男女強制猥褻罪輕判2年，宣告緩刑5年，他可不用入獄，條件是要接受心理輔導。

判決書指出，上述3名男童案發時年齡依序為13歲、8歲與11歲，余男固定於每週一晚間，在教會5樓視訊室內操作投影機播放影片，他從2015年9月至2016年4月，以協助操作投影機等理由，猥褻13歲少年8次，另於教會3樓教室，對8歲與11歲男童各猥褻1次，總計10次，都是用手伸入內褲，或隔著褲子撫摸性器官。

3名男童深感畏懼，卻沒有聲張，直到13歲少年於2016年4月18日第8次被余男猥褻後，深感「我很不高興很討厭，感覺很恨他，不想再忍受了」，告知父母親後，由父親轉告教會揭發。

台中地院審理時，余男坦承犯行，他出示草屯療養院等2家醫院診所的診斷證明書，聲明自己正積極尋求心理治療，矯正猥褻男童（戀童癖）的行為。

判決書強調，強制猥褻未滿14歲男女，是3年至10年徒刑的重罪，不過，法官認為他沒有前科，沒有對3名男童進一步侵害，手段尚非極度惡劣，又已接受治療，3名男童的家長也都原諒他，判處最低3年徒刑，也還是太重，以余男顯有堪予憫恕之處等理由，輕判徒刑2年，宣告緩刑5年，條件是他在緩刑期間，要完成按月到醫療或輔導機構接受心理輔導的處遇措施。全案可上訴。