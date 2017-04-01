劉喬安墾丁音樂季登台 化身火辣DJ VIA

太陽花劉喬安首度墾丁登台。（記者蔡宗憲攝）

2017-04-01 16:12

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕因參與太陽花學運被封為「太陽花女王」的劉喬安，下午在墾丁音樂季火辣登場，強調已經改名「Via」，帶著耳機刷唱盤的姿態專業十足，雪白秀服搭配秀麗臉龐，一登台便吸引民眾目光，在缺乏主流藝人撐場的墾丁音樂季中，成為少見的高知名度名人。

「我會很努力的不斷裝備，做到最好！」劉喬安說，會接觸DJ因為一直在夜店圈，對音響設備一直都有興趣，學習了三年，曾在日本大阪初登台，在音樂中就感覺到很自在，希望未來不再是舞台主角，而是用音樂渲染大家。

劉喬安強調，自己喜歡挑戰，從小學芭蕾瑜伽，還學極限鋼管，成功瘦身不少，希望從事DJ工作能扭轉夜店形象，不再只有毒品、性或不好的東西；她說，其實在各國音樂節裡，電子音樂能讓年輕人紓壓很好的管道，希望大家為她加油。

太陽花劉喬安首度墾丁登台。（記者蔡宗憲攝）

太陽花劉喬安首度墾丁登台。（記者蔡宗憲攝）