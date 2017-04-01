灑水車撞倒機車拖行25公尺 母疑救子遭輾不治

黃男駕駛的武田工程灑水車疑因剎車失靈，輾撞過騎機車搭載兒子的李姓婦人，造成李婦不治；機車遭拖行，嚴重碎裂。（記者吳仁捷翻攝）

2017-04-01 16:48

〔記者吳仁捷／新北報導〕李姓婦人今天上午騎機車搭載兒子外出，在路口停等紅燈，突遭黃姓男子駕駛的灑水車輾過，拖行25公尺，地上留下長長刮地痕，消防員到場時，李婦吐血失去生命徵象，到院不治，目擊者指稱，婦人遭撞後疑為救兒子，疑還推開14歲愛子一把，未料自己遭輾過傷重不治，丈夫感到醫院哀慟不已；警方對肇事黃嫌酒測，沒有酒精反應，黃嫌辯稱是剎車失靈，警方將他列為業務過失致死嫌犯。

三峽警分局今下午近1時許獲報，鶯歌區鶯桃路216號發生車禍，現場為民間灑水車與母子雙載的機車車禍，39歲李婦倒地吐血，失去生命徵象，呈現到院前心肺功能停止，消防員給予電擊，急送三峽恩主公醫院，急救到2點30分許宣告不治，14歲兒子右大腿疑骨折，送桃園聖保祿醫院，警方正釐清車禍經過。

三峽警分局交通分隊鶯歌車組調查，這起車禍發生在今天下午12時56分，38歲李姓婦人騎機車搭載14歲古姓兒子外出，在鶯歌區鶯桃路與永吉街口等紅燈，突然遭48歲黃姓男子駕駛的灑水車從後撞上，灑水車車頭先撞倒李婦騎乘的機車，畫面中，灑水車上下震動了2次，疑輾過婦人、機車零件，灑水車向前拖行25公尺才停下，路人目睹驚險瞬間，連忙報案。

黃嫌供稱，他要開車回公司，經過事發路口時，突然無法剎停，他一時緊張，沒按喇叭撞上前面停等紅燈的機車，直到感覺輾過人，往前開了一段才停下，他停車後發現2人倒地，機車半毀，他也嚇了一跳；警方對黃嫌酒測沒有酒精反應。

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黃男駕駛的灑水車（見圖）疑因剎車失靈，輾撞過騎機車搭載兒子的李姓婦人，造成李婦不治。（記者吳仁捷翻攝）

黃男駕駛的武田工程灑水車（見圖）疑因剎車失靈，輾撞過騎機車（右前方車底）搭載兒子的李姓婦人，造成李婦不治。（記者吳仁捷翻攝）

黃男駕駛的武田工程灑水車（見圖）疑因剎車失靈，輾撞過騎機車（右前方車底）搭載兒子的李姓婦人，造成李婦不治。（記者吳仁捷翻攝）

黃男駕駛的武田工程灑水車（見圖）。（記者吳仁捷翻攝）

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機車遭拖行，嚴重碎裂，地上留下長長刮地痕。（記者吳仁捷翻攝）