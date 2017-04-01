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刺傷西班牙衝浪客 四男到案說明 MLB》自認「能力尚不足幫助球隊」 郭泓志自請離開教士
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刺傷西班牙衝浪客 四男到案說明

2017-04-01  15:55

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕西班牙籍衝浪客Inecio prio（42歲），昨在滿州佳樂水衝浪時，遭刺傷左胸險喪命案，警方鎖定駕駛的特殊「胖卡」車及家住在高屏邊界的4名犯嫌追查，剛剛已經到案說明中。

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