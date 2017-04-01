碩士男潛宿舍嚇壞3女學生 偷竊不成判刑7月

2017-04-01 15:34

〔記者王駿杰／新竹報導〕一名29歲李姓碩士肄業生105年趁暑假期間，連續兩天潛入清華大學宿舍搜尋財物，因沒頭沒腦打開3名留宿女學生的房間，遭報警逮捕；新竹地院審理終結，法官依侵入住宅竊盜未遂罪，共2罪，判有期徒刑7月，緩刑3年。

經查，李男碩士學程未修完，趁著去年8月暑假期間宿舍沒人，分兩天於下午潛入男女合宿宿舍，打算闖空門竊取財物。

李男第一次闖進宿舍時，分別開啟未上鎖的宿舍房門探頭察看，著手搜尋財物，但住宿學生放假前幾乎都把房內收拾乾淨，他啥都沒發現，只好作罷。

隔日李男又闖入同棟宿舍，他晃到2樓，隨便打開一間留宿房，發現裡面竟有3名女學生，3人看見李男嚇壞了，驚聲尖叫。

李男見狀連忙拔腿就跑，3名女學生不知李男意圖，向警方報案，警方獲報後到校過濾監視器畫面，最後查出李男身分，循線將他逮捕。

法官審理時，查出李男碩士肄業，過去無前科紀錄，雖犯下侵入住宅竊盜案，卻未得逞，加上他坦承犯行，犯後態度良好，審酌諭知緩刑3年，以勵自新。