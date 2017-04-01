女盜以為天衣無縫 步出店外防盜門逼逼叫
2017-04-01 15:57
〔記者陳薏云／新北報導〕新北市永和區一名24歲蔡姓女子，昨上午竟因自己手機充電線壞了，竟跑到福和路一間五金百貨行去偷，為掩耳目，還特別買了10元餅乾，沒想到一步出店外，防盜警報器大響，店家上前詢問，蔡女還說「你們警報器壞了」，直到警方來才坦承偷竊。
警方調查，蔡女因長期沒工作，加上手機充電線壞了，才會下手行竊，當時趁著店員忙，看到櫃上有一盒三合一多功能手機充電線，才會動起貪念，不料該產品內有放防盜磁條，蔡女一步出店外，警報器大響，蔡女孩對店員說「你們警報器出問題，我不是小偷」，但眼神飄忽，且一直想偷溜，店家立刻報警，警方訊後將蔡女依竊盜罪移送法辦。
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