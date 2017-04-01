煞不住直撞載豬車 轎車上竟濃濃酒味

2017-04-01 15:21

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣名間鄉今1輛小轎車疑因煞車不及，撞上1輛從對向路旁駛出的載豬車，強烈撞擊造成轎車車頭嚴重變形，前座2人受困，經警消救出後，駕駛傷重轉院，同車友人輕傷，載豬車駕駛則無恙，惟轎車上有濃濃酒味，是否因酒駕釀禍還待調查。

警消表示，載豬車從肉品市場駛出，準備跨越車道左轉進入主線，疑似不查右方行駛而來的轎車，而轎車也因反應不及，未能緊急煞停才一頭撞上，造成23歲林姓轎車駕駛受困車內，左腿開放性骨折，同車高姓友人則是輕傷，而挨撞的廖姓載豬車駕駛則未受傷。

警方初步研判，小貨車未注意來車，加上轎車未能及時反應並煞車才會釀禍，至於有無酒駕還需調查，現已抽血檢測將釐清肇禍原因。