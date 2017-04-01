貨車駕駛一路拉K 逆向行駛遇「內行」員警認栽
2017-04-01 15:04
〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警局六分局永福所員警陳志宗，攔查一輛逆向行駛貨車時，聞到車內飄著淡淡臭味，鼻子靈敏而有「好鼻師」美譽的陳員，開門見山地用台語說，「我是內行氣（內行人），拿出來！」，康姓貨車司機相當吃驚，原來他一邊開車送貨一邊拉K，還逆向行駛，見警員單刀直入只好認栽，乖乖交出K他命毒品。
陳志宗是上月於西屯區國安二路與東大路口，見1輛小貨車逆向行駛，盤查時聞到車內飄出類似燃燒塑膠的淡淡臭味，他懷疑是吸食K他命毒品的臭味，不待康姓駕駛（23歲）開口，素有「好鼻師」之稱的陳員，就直接告訴康民，他是內行人，請把毒品拿出來。
康嫌相當吃驚，只好拿出藏在遮陽板的K盤，以及K他命毒品一小包，毛重0.64公克，他直呼「有夠衰」，還私下詢問陳員，為何知道他吸毒？
陳員説，吸食K他命會散發一種獨特的臭味，類似焚燒塑膠的怪味道，一般人不知道這是吸食K他命的味道，但他這種「內行氣」（內行的）的員警，一聞就知道，況且康嫌還逆向行駛，更引員警注意，一邊開車送貨一邊吸毒，更是危險的行為，K他命屬於三級毒品，康嫌持有不足20公克，全案依社會秩序維護法裁罰，可處1萬元至5萬元罰鍰，並接受毒品危害講習課程。
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