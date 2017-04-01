母子車禍遇灑水車車禍 母命危兒骨折送醫

2017-04-01 15:13

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市一名李姓母親騎機車載14歲兒子外出，途經鶯桃路216號，與一輛灑水車發生車禍，李婦連人帶車遭捲入車底，兒子也因摔車骨折，消防員到場時，李婦失去生命徵象，雙雙送醫急救，目前車禍原因仍待警方調查，灑水車駕駛暫被列為嫌疑犯。

三峽警分局今天近1時許獲報，鶯歌區鶯桃路216號發生車禍，現場為民間灑水車與母子雙載的機車車禍，39歲李婦倒地吐血，失去生命徵象，消防員給予電擊，急送三峽恩主公醫院，14歲兒子右大腿疑骨折，送桃園聖保祿醫院，警方正釐清車禍經過。