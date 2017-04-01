娃娃機盜賊 專挑無人顧的機台偷零錢
2017-04-01 15:36
〔記者陳薏云／新北報導〕抓到你還想逃！新北市中和區近日出現娃娃機盜賊，專門鎖定無人顧的娃娃機店，以十字鉗破壞娃娃機零錢箱竊取財物，警方昨尋線前往25歲王姓嫌犯新莊區的住處逮人，沒想到王嫌更想搏死拚命跳樓以逃避追緝，所幸警方一把抓住他，才將他逮捕歸案。
警方調查，王嫌自稱工業人員，有毒品、竊盜等前科，20日凌晨3時許，頭戴安全帽、口罩前往中和區連城路一處娃娃機店，使用十字鉗將娃娃機的零錢盒破壞後，竊取1000元得逞，隔天凌晨又前往另間位於連勝街的娃娃機店準備行竊，廖姓老闆透過即時監控，前往店門口逮人，王嫌看到老闆來了急忙逃走，並未得逞。
警方透過車牌，鎖定王嫌犯案，且每次犯案時後座都有一名女子，疑似為共犯，警方昨晚前往王嫌新莊住處逮人，王嫌更想從3樓跳窗逃跑，所幸被警方即時抓住，才未造成額外傷亡。
王嫌向警方供稱，就是缺錢花用，看娃娃機鎖頭好破壞，才會下手行竊，業者則表示雖只被竊取1000元，但機台被破壞，修復費用起碼要2萬五千元，實在覺得很衰。
警方訊後將王嫌依竊盜、毀損罪嫌送辦，另今早於中和區中和路、連城路出現娃娃機遭砸，物品遭竊案件，警方表示此次犯案為另位竊嫌，作案後騎乘機車逃逸，已鎖定嫌犯並循線查緝中。中和警方也將加強夜間、清晨定點巡邏，並呼籲無人顧店娃娃機業者多加防範，一發現可疑人物即刻報警，一起杜絕宵小。
☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 中職》就是這幾球！林哲瑄氣到摔東西飆髒話（影音）
- 悍將鬩牆！ 葉總找雙林閉門對質
- 被設計了？退將爆赴中內幕：看到習就覺得不妙
- 竹市「風的運動場」開幕 孩童追趕跑跳！
- 強風呼呼吹如颱風夜 仁德廟前攤車「臥倒」
- 中職》金手套就要撲球！林哲瑄這5大飛撲最震撼（影音）
- 張國榮逝世14周年 男友唐鶴德PO這首歌詞緬懷
- 把握最後巡禮！ 台鐵京濱紅色電車彩繪11日卸妝
- 史前館慶兒童節 連假天天有得玩
- 震驚！日本滑雪板天才國手 脫衣改拍AV
- 中職》隊友暗酸守備 林益全情緒受影響
- 第8輪指名洪心騏 今晚先創兩紀錄
- 三峽拖吊場惹怨 5月初搬到樹林
- 玩很大！ 基隆兒童藝術節登場 市區變身藝術城
- （影音）憂豬哥亮病況 王彩樺：盡量不打擾
- 《健康充電站》治療失智症講座
- 斷交國欠錢不還 呆帳至少150億
- 反思言論自由的可貴 葉俊榮唱戒嚴禁歌「燒肉粽」
- 機捷明恢復原價 各車站送蛋糕
- NBA》柯瑞下半場拿19分 勇士演逆轉秀奪10連勝
- 國興畜牧送油 屏東原鄉62據點受惠
- 春日8旬嬤 開心終於拿回祖先地
- 太陽花無罪 》審判長許泰誠 也曾判紅衫軍無罪
- 深受婆媽喜愛 時完卻爆「媽朋兒」好形象全是裝的！
- 南屯楓樹里百年老榕生病 樹醫出診開藥方
- 王陽明頓悟時刻 追夢不妥協
- 網球》邁阿密公開賽 蠻牛搶先取得冠軍賽門票
- 邵族求巫祭完成 日月潭禁航提早解除
- 太陽花無罪 》黃之鋒：港台應連結抗中政治壓迫
- 【異色童話館】金斧頭和銀斧頭
- 社論》美國鷹與中國龍的惡鬥
- 達欣封王ALOHA 整隊來去夏威夷
- 肌萎張恆鈞返母校 分享生命故事
- 《警察魂》跑酷94狂 不輸警匪片
- 糗！ 行政命令簽署儀式 川普忘了簽名就走人
- 中職》撲接才是王道？ 大聯盟有新梗評價金手套（影音）
- 新北市長選戰增溫 蘇貞昌全力支持他
- 「接招」蓋瑞宣傳新歌突消失 成員爆料他…
- 「小事也可助人」 她為癌患再剪長髮
- 曲棍球高手顧癌嬤 獲頒「自強兒童」
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：娃娃機盜賊 專挑無人顧的機台偷零錢
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分