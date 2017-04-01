娃娃機盜賊 專挑無人顧的機台偷零錢

2017-04-01 15:36

〔記者陳薏云／新北報導〕抓到你還想逃！新北市中和區近日出現娃娃機盜賊，專門鎖定無人顧的娃娃機店，以十字鉗破壞娃娃機零錢箱竊取財物，警方昨尋線前往25歲王姓嫌犯新莊區的住處逮人，沒想到王嫌更想搏死拚命跳樓以逃避追緝，所幸警方一把抓住他，才將他逮捕歸案。

警方調查，王嫌自稱工業人員，有毒品、竊盜等前科，20日凌晨3時許，頭戴安全帽、口罩前往中和區連城路一處娃娃機店，使用十字鉗將娃娃機的零錢盒破壞後，竊取1000元得逞，隔天凌晨又前往另間位於連勝街的娃娃機店準備行竊，廖姓老闆透過即時監控，前往店門口逮人，王嫌看到老闆來了急忙逃走，並未得逞。

警方透過車牌，鎖定王嫌犯案，且每次犯案時後座都有一名女子，疑似為共犯，警方昨晚前往王嫌新莊住處逮人，王嫌更想從3樓跳窗逃跑，所幸被警方即時抓住，才未造成額外傷亡。

王嫌向警方供稱，就是缺錢花用，看娃娃機鎖頭好破壞，才會下手行竊，業者則表示雖只被竊取1000元，但機台被破壞，修復費用起碼要2萬五千元，實在覺得很衰。

警方訊後將王嫌依竊盜、毀損罪嫌送辦，另今早於中和區中和路、連城路出現娃娃機遭砸，物品遭竊案件，警方表示此次犯案為另位竊嫌，作案後騎乘機車逃逸，已鎖定嫌犯並循線查緝中。中和警方也將加強夜間、清晨定點巡邏，並呼籲無人顧店娃娃機業者多加防範，一發現可疑人物即刻報警，一起杜絕宵小。

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