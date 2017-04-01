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誤信「想發財？就往裡面拖...」 越區中國漁船長後悔不已

2017-04-01  15:59

〔記者林嘉東／基隆報導〕「想發財？就往裡面拖...」，中國籍「浙玉漁11007號」鐵殼船船長駱聰平誤信中國漁友的話，闖我傳統漁場彭佳嶼海域捕撈，被基隆海巡隊活逮。他落網後恐面臨最重240萬元罰鍰，後悔不已。

海巡署捍衛漁民作業權，基隆海巡隊累計今年迄今，包括「浙玉漁11007號」在內，已查獲6艘越區捕魚中國漁船，其中4艘已遭裁罰，共計台幣660萬元。

基隆海巡隊100噸巡防艇，昨天凌晨2時10分在彭佳嶼東北方22.4浬處海域，發現浙玉漁11007號正在拖網作業。

經巡防艇強靠登船檢查，發現全船已捕獲約100公斤漁獲。

52歲駱姓船長知道闖入我領海違規拖網理虧，不斷央求：「我才剛剛下第一面網、拜託放我一馬」。

駱繼續說，他是因為聽信中國漁友的話 ：「想發財？就往裡面拖...」，現在想起來，後悔不已。

海巡人員認定，「浙」越區捕魚事證確鑿，將漁網、漁具全數沒入，另切割、破壞起網設備後，將人、船押回基隆港偵辦。

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  • 中國籍「浙玉漁11007號」鐵殼船闖我彭佳嶼海域作業，被押回基隆港等候裁罰。（記者林嘉東翻攝）

    中國籍「浙玉漁11007號」鐵殼船闖我彭佳嶼海域作業，被押回基隆港等候裁罰。（記者林嘉東翻攝）

  • 中國籍「浙玉漁11007號」鐵殼船闖我彭佳嶼海域作業，被押回基隆港等候裁罰。（記者林嘉東翻攝）

    中國籍「浙玉漁11007號」鐵殼船闖我彭佳嶼海域作業，被押回基隆港等候裁罰。（記者林嘉東翻攝）

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