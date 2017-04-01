車內藏槍見警想跑 小路會車不易而落網

2017-04-01 14:22

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市警局保安大隊第2小隊警員施孟岳、黃文杰、莊凱文、李政霖，巡經桃園區復興路中油加油站前，發現1輛白色小客車從加油站離開時，疑似看到巡邏車遂加速逃逸，員警認為駕駛行跡可疑便尾隨在後，小客車轉進小路無法會車，見巡邏車靠近且員警下車欲盤查，34歲陳姓駕駛拒檢一度倒車衝撞，險些造成員警受傷，車上還有另名陳姓乘客，被制伏後車內搜出改造手槍1把、裝有2顆改造子彈彈匣1個及重7.42公克安非他命7包。

陳男供稱，手槍、子彈是他以1萬3000元向不明男子購得，毒品則是自己要用的，供詞避重就輕，警方訊後將陳男依槍砲、毒品罪嫌送移送桃園地檢署。