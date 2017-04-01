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學生酒駕自摔趴街 警笛響起瞬間離開地球表面

2017-04-01  14:47

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕馬公市文光路今日凌晨發生一起騎車自摔車禍，男騎士倒地不起，一動也不動，目擊者都以為凶多吉少，緊急通報警消人員，不料當警笛聲由遠而近響來，騎士突然一躍而起，並迅速躲入鄰近巷道，由警消人員尋獲送醫。

警方調查指出，今日凌晨3時許，一輛機車沿著文光路由南向北行駛，疑因天雨路滑，機車打滑自摔，騎士倒地趴街一動也不動，目擊民眾趨前查看時，聞到濃厚酒氣，出聲呼叫都未獲回應，騎士一動也不動，令人擔憂其安全，緊急通報警消人員趕往現場處理。

當警消車輛趕抵現場之際，原本動也不動的騎士，可能是聽到警笛聲由遠而近音量漸大，突然瞬間離開地球表面，搖搖晃晃要找自己的機車，但可能宿醉未醒，一時之間找不到機車，耳聽警笛聲愈來愈近，迅速逃往附近巷道藏匿，讓目睹過程的目擊者當場傻眼，隨後與趕抵現場的警消人員在巷弄中找到騎士，並將其送醫治療。

根據了解，騎士為澎湖科技大學蕭姓學生（23歲），由於送醫後陷入昏迷，確定有喝酒，但酒測值需抽血檢驗，由於澎科大為澎湖最高學府，大多數學生由外地移入求學，不諳路況，每年開學之際交通隊都會進入校園宣導，校方也三令五申嚴禁酒駕，卻仍傳出學生酒駕憾事，校方表示將依校規懲處，並加強校園宣導。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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  • 原本一動也不動的騎士，聽到警笛聲卻瞬間躍起離開地球表面。（記者劉禹慶翻攝）

    原本一動也不動的騎士，聽到警笛聲卻瞬間躍起離開地球表面。（記者劉禹慶翻攝）

  • 蕭姓澎科大學生騎機車自摔，機車倒地後，車燈還持續亮著。（記者劉禹慶翻攝）

    蕭姓澎科大學生騎機車自摔，機車倒地後，車燈還持續亮著。（記者劉禹慶翻攝）

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