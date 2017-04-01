男假離婚卻出軌偷吃 兒通報媽媽「爸爸有小三」

2017-04-01 13:49

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕陳姓男因債務問題與妻子假離婚，後來陳男外遇出軌索性不回家，2年多前兒子發現他與情婦出遊、親密照片，立刻向媽媽通風報信，陳妻怒向丈夫及「小三」提告求償，桃園地院判決兩人須賠償15萬元。

陳妻表示，5年前與丈夫假離婚，後來曾打確認婚姻關係存在官司勝訴，代表她還是元配身分，丈夫與「小三」明知還執意交往，已經侵害婚姻權。

陳妻另提出丈夫和「小三」的親密對話，包括「那一晚我被妳征服了、好懷念、還想要 」，女回稱「你也很棒啊」，女又問「你有偷親我、愛我嗎？」，陳則回「我要跟妳到很老喔」。