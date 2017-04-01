手槍是隨身工具？ 工程車內藏槍違停露餡

2017-04-01 13:16

〔記者吳仁捷／新北報導〕43歲王姓男子是電信商外包工人，他把電信工程車違規停放在路口，員警查出他住在附近，通知他移車時，見王男神色緊張，且駕駛座後方堆置不少雜物，隨口問了句「車上沒東西（違禁品）吧？」王男回答「不信可翻啊」，員警隨手抓起一袋物品，竟掏出一把手槍、子彈，王嫌在警方還沒掀開時，一度辯稱是工具、道具槍，員警打臉，道具槍哪有這麼重，王嫌才改口槍彈是他防身用，警方將他帶回法辦。

新北市土城警分局土城派出所所長方文村，巡佐楊子青、警員楊溫合、楊晉評上月30日深夜巡邏，途經土城區裕生路巷口，發現1輛工程車違停轉角影響通行，警方從車牌查詢車主，發現車主住在附近，還有多項刑案紀錄，於是上門找王姓車主移車。

王嫌見警方上門，神色緊張，雖說要馬上移車，但卻不願出門，警方直覺有異，帶著王某移車開門，員警順口問了一句，「車上沒東西吧？」王某回答，「不信可以看看啊！」但警員一拿起1個紅色塑膠袋，發現裡面像放了鐵塊，警方直覺問，「這是槍吧！」王嫌回答「是道具槍啦！」員警再搜出改造手槍、5發子彈，王嫌辯稱是自己防身用的，警方將槍械送驗，初步發現具殺傷力，將王嫌依違犯槍砲刀械條例送辦。

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