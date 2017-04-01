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小朋友爭當波麗士... 幸運娃騎走「警察重機」

2017-04-01  12:54

〔記者黃良傑／高雄報導〕迎接兒童節到來，高市警局以兒童安全樂園概念，婦幼隊今舉辦小小警察體驗營，小小警察重機首度亮相，小朋友開心騎重機，還與局長「阿伯」陳家欽合照，家長表示孩子把警察當偶像，就算沒薪水也要當警察，童言童語天真可愛。

婦幼隊請來小小兵人偶出現同樂，人氣王中山所的「熊棒棒」也受邀請，在市警局和婦幼隊吉祥物「優莉姊姊」，一起為小朋友們提前歡度兒童節，警察局長期關懷弱勢兒童，今天特地邀請永安兒童之家20名院童同樂，大玩闖關遊戲，婦幼隊在臉書粉絲專頁開放10名小朋友抽獎，加碼送出2輛小小警用機車。

4歲念幼稚園的小男生辰辰成為幸運兒，開心地騎走價值近3千元的小小警察重機，另一輛得獎者未現身，婦幼隊將把機會釋出，重新再辦一次抽獎，許多小朋友和家長都高興地歡呼。

為達到寓教於樂的教育效果，婦幼隊精心規劃「優莉派出所」闖關遊戲，由小小警察親自體驗，包括報案實習、騎乘小小警用機車執勤、持玩具槍打擊犯罪、護老和護童、指揮交通等遊戲，女警姊姊們也表演防身操，讓小朋友們看得目不轉睛，婦幼隊帶給育幼院童一個難忘的兒童節。

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  • 幸運的辰辰（中）抽中小小警察重機車，一起和局長阿伯（左）和婦幼隊長阿姨（右）合照，高市警局頓時變成兒童樂園，警察局長與小朋友一起歡度兒童節。（記者黃良傑攝）

    幸運的辰辰（中）抽中小小警察重機車，一起和局長阿伯（左）和婦幼隊長阿姨（右）合照，高市警局頓時變成兒童樂園，警察局長與小朋友一起歡度兒童節。（記者黃良傑攝）

  • 婦幼隊規劃「優莉派出所」讓小小警察打造打擊犯罪、為民服務的情境，人氣王中山所的「熊棒棒」玩偶（左後）也受邀陪小小警察提前過兒童節。（記者黃良傑攝）

    婦幼隊規劃「優莉派出所」讓小小警察打造打擊犯罪、為民服務的情境，人氣王中山所的「熊棒棒」玩偶（左後）也受邀陪小小警察提前過兒童節。（記者黃良傑攝）

  • 高市警察局長陳家欽和婦幼隊長陳玲君一起陪伴小小警察與育幼院童，一起提前歡度兒童節。（記者黃良傑攝）

    高市警察局長陳家欽和婦幼隊長陳玲君一起陪伴小小警察與育幼院童，一起提前歡度兒童節。（記者黃良傑攝）

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