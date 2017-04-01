小朋友爭當波麗士... 幸運娃騎走「警察重機」

2017-04-01 12:54

〔記者黃良傑／高雄報導〕迎接兒童節到來，高市警局以兒童安全樂園概念，婦幼隊今舉辦小小警察體驗營，小小警察重機首度亮相，小朋友開心騎重機，還與局長「阿伯」陳家欽合照，家長表示孩子把警察當偶像，就算沒薪水也要當警察，童言童語天真可愛。

婦幼隊請來小小兵人偶出現同樂，人氣王中山所的「熊棒棒」也受邀請，在市警局和婦幼隊吉祥物「優莉姊姊」，一起為小朋友們提前歡度兒童節，警察局長期關懷弱勢兒童，今天特地邀請永安兒童之家20名院童同樂，大玩闖關遊戲，婦幼隊在臉書粉絲專頁開放10名小朋友抽獎，加碼送出2輛小小警用機車。

4歲念幼稚園的小男生辰辰成為幸運兒，開心地騎走價值近3千元的小小警察重機，另一輛得獎者未現身，婦幼隊將把機會釋出，重新再辦一次抽獎，許多小朋友和家長都高興地歡呼。

為達到寓教於樂的教育效果，婦幼隊精心規劃「優莉派出所」闖關遊戲，由小小警察親自體驗，包括報案實習、騎乘小小警用機車執勤、持玩具槍打擊犯罪、護老和護童、指揮交通等遊戲，女警姊姊們也表演防身操，讓小朋友們看得目不轉睛，婦幼隊帶給育幼院童一個難忘的兒童節。