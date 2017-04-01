小朋友爭當波麗士... 幸運娃騎走「警察重機」
2017-04-01 12:54
〔記者黃良傑／高雄報導〕迎接兒童節到來，高市警局以兒童安全樂園概念，婦幼隊今舉辦小小警察體驗營，小小警察重機首度亮相，小朋友開心騎重機，還與局長「阿伯」陳家欽合照，家長表示孩子把警察當偶像，就算沒薪水也要當警察，童言童語天真可愛。
婦幼隊請來小小兵人偶出現同樂，人氣王中山所的「熊棒棒」也受邀請，在市警局和婦幼隊吉祥物「優莉姊姊」，一起為小朋友們提前歡度兒童節，警察局長期關懷弱勢兒童，今天特地邀請永安兒童之家20名院童同樂，大玩闖關遊戲，婦幼隊在臉書粉絲專頁開放10名小朋友抽獎，加碼送出2輛小小警用機車。
4歲念幼稚園的小男生辰辰成為幸運兒，開心地騎走價值近3千元的小小警察重機，另一輛得獎者未現身，婦幼隊將把機會釋出，重新再辦一次抽獎，許多小朋友和家長都高興地歡呼。
為達到寓教於樂的教育效果，婦幼隊精心規劃「優莉派出所」闖關遊戲，由小小警察親自體驗，包括報案實習、騎乘小小警用機車執勤、持玩具槍打擊犯罪、護老和護童、指揮交通等遊戲，女警姊姊們也表演防身操，讓小朋友們看得目不轉睛，婦幼隊帶給育幼院童一個難忘的兒童節。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 中職》就是這幾球！林哲瑄氣到摔東西飆髒話（影音）
- 悍將鬩牆！ 葉總找雙林閉門對質
- 藍色電影夢》她其實沒有那麼壞：賣老
- 國銀陷保1困境 轉拚外幣放款
- 達欣封王ALOHA 整隊來去夏威夷
- 棄將逆轉人生》林英傑︰生存法則 全靠決心
- 三峽拖吊場惹怨 5月初搬到樹林
- 證券行情表、證券表格
- Jamei Chen×而今禾 茶香生活美學
- 震驚！日本滑雪板天才國手 脫衣改拍AV
- 中職》隊友暗酸守備 林益全情緒受影響
- 便宜好用嫁接苗機 台中農改場研發
- 美商務部長：中國大陸因龐大順差高成長
- MLB》王建民找到新東家？球迷怒譙惡作劇人士
- 空品巡檢 1健身房3分店二氧化碳超標
- 趙小僑切割李宗瑞 申請「清白證明 」創首例
- 流浪彰化26年終歸鄉 百年新北投車站原貌曝光
- 新化》花園春捲 健康無毒「食」在應景
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Bank wins case against ex-allies
- 挺住200萬身價 帝寶3拍排除租約
- 沒脹肚先脹奶 昆凌懷孕4月上圍激增
- 安海瑟威喬環保禮服 險罰站
- 蝶戀花未給付罹難駕駛職災補償 遭罰百萬元
- 中職》金手套就要撲球！林哲瑄這5大飛撲最震撼（影音）
- （影音）臭臉女王維多利亞笑了！《車上卡拉OK》嗨翻熱唱
- 促加速體改 5健將親上火線
- 新垣結衣人氣爆衝 木村拓哉顧人怨3連霸
- 社論》美國鷹與中國龍的惡鬥
- 兄弟4戰傷2員 林克謙恐休1個月
- 柯文哲甩開媒體 密會新德里副市長
- 准林育卉辭呈 徐國勇：公務員不能用言語以暴制暴
- 豬哥亮清醒了 可進食講笑話
- 南韓大選民調 文在寅續領先
- 送別李元簇 李登輝悼：最佳幕僚典範
- 久坐椎間盤突出 高頻熱凝治療免開刀
- ANA Inspiration高球賽》延賽避風頭 龔怡萍暫列第8
- 小龍女漏夜離港 吳綺莉：讓她冷靜一下
- 民進黨團提案 公教所得替代率降至六成
- 新埔義民廟春祭 董事抗議董事長
- 簡嫚書美麗秘訣 外搽內服─出席innisfree快閃活動 天然保養肌膚自然水嫩
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：小朋友爭當波麗士... 幸運娃騎走「警察重機」
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分