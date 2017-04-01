工業用布大廠失火 燒14小時消防還在打火
2017-04-01 12:49
〔記者吳仁捷／新北報導〕國內生產工業用布的知名工廠威全鋒公司上月31日深夜11時許失火，因廠房內堆置易燃成品、半成品與原料，火勢一發不可收拾，加上當地缺乏水源，消防單位雖在到場後8小時控制火勢，但至今仍在滅火，惡火已燃燒13個半小時，消防單位估計失火的3、4層樓燒毀約2000平方公尺，起火原因仍待滅火、降溫後，火調人員進入鑑定，消防單位目前不排除電氣、遺留火種等因素引發火勢，這起火警釀成可觀財損，也待業者進一步估計。
新北市消防局上月31日深夜11時25分獲報，新北市樹林區西圳街一段的威全鋒實業公司4樓失火，消防單位到場時，4樓已陷入火海，全面燃燒，由於是下班時間，廠內已沒有員工生產，因廠內堆滿易燃的工業布料及化學原料，消防單位升起雲梯車、拉水線攻上樓滅火，並協助疏散工廠內的外勞，共出動197名消防、義消，63輛各式消防車到場滅火。
因火勢猛烈，消防單位試圖將火勢侷限在4樓，因易燃物及火舌捲到3樓，3樓也陷入火海，消防單位全力滅火，並調來水庫車支應水源；據瞭解，威全鋒實業股份有限公司生產跳床布、防風網、防蟲網等工業用布，年產量300萬碼，失火後，公司員工也很焦急，不清楚為何起火。
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