撞女導遊墜橋亡 無駕照義消判3年6個月
2017-04-01 12:29
〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣46歲葉姓男義消，於105年7月24日晚上結束下午的義消救援任務後，駕照已被吊銷的葉男還開車返家，行經泰安橋時，因為精神狀況不佳，跨越中線逆向行駛後直接撞上在橋邊散心的34歲李姓女導遊，葉男下車勘查車損後就離開，李女直到25日上午才被發現墜橋身亡。葉男雖稱「沒感覺撞到人」，法院仍依無駕駛執照過失致人於死罪、肇事致人死亡逃逸罪判刑，應執行3年6個月。
李女於105年7月24日帶領了某公司旅遊團共20多人，入住泰安鄉某溫泉飯店，結果不幸遭遇橫禍，直到第二天上午才被發現陳屍在15米深的河床，手機與一只拖鞋還留在橋旁。
警方根據監視器畫面循線找到肇事的葉男後，葉男供稱，發生車禍時只意識到撞到橋邊護欄，且車輛右方前、後輪也因此爆胎，他下車查看一下車況就離開，不曉得李女被撞墜橋。
法官調閱相關資料後發現，當時泰安橋旁設有路燈，加上葉男駕駛的車輛有開車燈，正常狀況應該能夠注意到李女在橋樑上行走，且葉男發生事故後曾下車查看，車輛引擎蓋上留著疑似皮膚摩擦痕跡及塗抹痕跡，且橋上留有李女物品，但葉男卻稱未注意到，認為葉男說法不足採信。
另外，葉男車輛撞擊李女後，李女曾一度彈至葉男車輛引擎蓋及擋風玻璃下方，之後才飛越護欄落下橋底，顯然事情就發生在葉男眼前，很難認定葉男對撞到李女「不知情」。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 中職》就是這幾球！林哲瑄氣到摔東西飆髒話（影音）
- 悍將鬩牆！ 葉總找雙林閉門對質
- 藍色電影夢》她其實沒有那麼壞：賣老
- 國銀陷保1困境 轉拚外幣放款
- 達欣封王ALOHA 整隊來去夏威夷
- 棄將逆轉人生》林英傑︰生存法則 全靠決心
- 三峽拖吊場惹怨 5月初搬到樹林
- 證券行情表、證券表格
- Jamei Chen×而今禾 茶香生活美學
- 震驚！日本滑雪板天才國手 脫衣改拍AV
- 中職》隊友暗酸守備 林益全情緒受影響
- 便宜好用嫁接苗機 台中農改場研發
- 美商務部長：中國大陸因龐大順差高成長
- MLB》王建民找到新東家？球迷怒譙惡作劇人士
- 空品巡檢 1健身房3分店二氧化碳超標
- 趙小僑切割李宗瑞 申請「清白證明 」創首例
- 流浪彰化26年終歸鄉 百年新北投車站原貌曝光
- 新化》花園春捲 健康無毒「食」在應景
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Bank wins case against ex-allies
- 挺住200萬身價 帝寶3拍排除租約
- 沒脹肚先脹奶 昆凌懷孕4月上圍激增
- 安海瑟威喬環保禮服 險罰站
- 蝶戀花未給付罹難駕駛職災補償 遭罰百萬元
- 中職》金手套就要撲球！林哲瑄這5大飛撲最震撼（影音）
- （影音）臭臉女王維多利亞笑了！《車上卡拉OK》嗨翻熱唱
- 促加速體改 5健將親上火線
- 新垣結衣人氣爆衝 木村拓哉顧人怨3連霸
- 社論》美國鷹與中國龍的惡鬥
- 兄弟4戰傷2員 林克謙恐休1個月
- 柯文哲甩開媒體 密會新德里副市長
- 准林育卉辭呈 徐國勇：公務員不能用言語以暴制暴
- 豬哥亮清醒了 可進食講笑話
- 南韓大選民調 文在寅續領先
- 送別李元簇 李登輝悼：最佳幕僚典範
- 久坐椎間盤突出 高頻熱凝治療免開刀
- ANA Inspiration高球賽》延賽避風頭 龔怡萍暫列第8
- 小龍女漏夜離港 吳綺莉：讓她冷靜一下
- 民進黨團提案 公教所得替代率降至六成
- 新埔義民廟春祭 董事抗議董事長
- 簡嫚書美麗秘訣 外搽內服─出席innisfree快閃活動 天然保養肌膚自然水嫩
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：撞女導遊墜橋亡 無駕照義消判3年6個月
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分