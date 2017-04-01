撞女導遊墜橋亡 無駕照義消判3年6個月

2017-04-01 12:29

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣46歲葉姓男義消，於105年7月24日晚上結束下午的義消救援任務後，駕照已被吊銷的葉男還開車返家，行經泰安橋時，因為精神狀況不佳，跨越中線逆向行駛後直接撞上在橋邊散心的34歲李姓女導遊，葉男下車勘查車損後就離開，李女直到25日上午才被發現墜橋身亡。葉男雖稱「沒感覺撞到人」，法院仍依無駕駛執照過失致人於死罪、肇事致人死亡逃逸罪判刑，應執行3年6個月。

李女於105年7月24日帶領了某公司旅遊團共20多人，入住泰安鄉某溫泉飯店，結果不幸遭遇橫禍，直到第二天上午才被發現陳屍在15米深的河床，手機與一只拖鞋還留在橋旁。

警方根據監視器畫面循線找到肇事的葉男後，葉男供稱，發生車禍時只意識到撞到橋邊護欄，且車輛右方前、後輪也因此爆胎，他下車查看一下車況就離開，不曉得李女被撞墜橋。

法官調閱相關資料後發現，當時泰安橋旁設有路燈，加上葉男駕駛的車輛有開車燈，正常狀況應該能夠注意到李女在橋樑上行走，且葉男發生事故後曾下車查看，車輛引擎蓋上留著疑似皮膚摩擦痕跡及塗抹痕跡，且橋上留有李女物品，但葉男卻稱未注意到，認為葉男說法不足採信。

另外，葉男車輛撞擊李女後，李女曾一度彈至葉男車輛引擎蓋及擋風玻璃下方，之後才飛越護欄落下橋底，顯然事情就發生在葉男眼前，很難認定葉男對撞到李女「不知情」。