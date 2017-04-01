毒梟運500公斤K毒不落地 迅速配送躲不過查緝
2017-04-01 11:40
〔記者邱俊福／台北報導〕國內毒梟在春吶前夕，引入500多公斤、市價高達4億多元的K他命毒品，為避免遭治安機關盯上，這些大量毒品接貨後，直接由轎車運送到桃園市新屋區石牌嶺一處偏僻的民宅騎樓，由各地接貨毒梟派員開車到此，讓毒品不落地，直接分配，幸刑事局及時查獲，不然將已流入全國各地區。
這是刑事局成立毒緝中心以來，所查獲最大宗毒品案，且K毒純度達97％，也是歷年最高，而目前K毒每公克市價750元，市價高達4億多元，以每人次吸食0.5公克計算，可供百萬人次吸食。
刑事局表示，經數日跟監、蒐證，昨天下午3時許，專案小組於桃園市新屋區石牌嶺鎖定毒犯正在搬運、分裝載運，即時趁其等下車不備之際予以逮捕。
當場於車內、民宅角落處查獲已裝箱的以茶葉包裝的K他命545包，共551公斤，以及行動電話、摻有K他命毒品的香菸與載運犯罪工具凌志廠牌等自小客3部等贓證物，逮捕毒販21歲劉致維、28歲詹逸揚、30歲劉勵煊、32歲林嘉翔、34歲吳宗憲等5人。
☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 中職》就是這幾球！林哲瑄氣到摔東西飆髒話（影音）
- 悍將鬩牆！ 葉總找雙林閉門對質
- 藍色電影夢》她其實沒有那麼壞：賣老
- 國銀陷保1困境 轉拚外幣放款
- 達欣封王ALOHA 整隊來去夏威夷
- 棄將逆轉人生》林英傑︰生存法則 全靠決心
- 三峽拖吊場惹怨 5月初搬到樹林
- 證券行情表、證券表格
- Jamei Chen×而今禾 茶香生活美學
- 震驚！日本滑雪板天才國手 脫衣改拍AV
- 中職》隊友暗酸守備 林益全情緒受影響
- 便宜好用嫁接苗機 台中農改場研發
- 美商務部長：中國大陸因龐大順差高成長
- MLB》王建民找到新東家？球迷怒譙惡作劇人士
- 空品巡檢 1健身房3分店二氧化碳超標
- 趙小僑切割李宗瑞 申請「清白證明 」創首例
- 流浪彰化26年終歸鄉 百年新北投車站原貌曝光
- 新化》花園春捲 健康無毒「食」在應景
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Bank wins case against ex-allies
- 挺住200萬身價 帝寶3拍排除租約
- 沒脹肚先脹奶 昆凌懷孕4月上圍激增
- 安海瑟威喬環保禮服 險罰站
- 蝶戀花未給付罹難駕駛職災補償 遭罰百萬元
- 中職》金手套就要撲球！林哲瑄這5大飛撲最震撼（影音）
- （影音）臭臉女王維多利亞笑了！《車上卡拉OK》嗨翻熱唱
- 促加速體改 5健將親上火線
- 新垣結衣人氣爆衝 木村拓哉顧人怨3連霸
- 社論》美國鷹與中國龍的惡鬥
- 兄弟4戰傷2員 林克謙恐休1個月
- 柯文哲甩開媒體 密會新德里副市長
- 准林育卉辭呈 徐國勇：公務員不能用言語以暴制暴
- 豬哥亮清醒了 可進食講笑話
- 南韓大選民調 文在寅續領先
- 送別李元簇 李登輝悼：最佳幕僚典範
- 久坐椎間盤突出 高頻熱凝治療免開刀
- ANA Inspiration高球賽》延賽避風頭 龔怡萍暫列第8
- 小龍女漏夜離港 吳綺莉：讓她冷靜一下
- 民進黨團提案 公教所得替代率降至六成
- 新埔義民廟春祭 董事抗議董事長
- 簡嫚書美麗秘訣 外搽內服─出席innisfree快閃活動 天然保養肌膚自然水嫩
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：毒梟運500公斤K毒不落地 迅速配送躲不過查緝
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分