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毒梟運500公斤K毒不落地 迅速配送躲不過查緝

2017-04-01  11:40

〔記者邱俊福／台北報導〕國內毒梟在春吶前夕，引入500多公斤、市價高達4億多元的K他命毒品，為避免遭治安機關盯上，這些大量毒品接貨後，直接由轎車運送到桃園市新屋區石牌嶺一處偏僻的民宅騎樓，由各地接貨毒梟派員開車到此，讓毒品不落地，直接分配，幸刑事局及時查獲，不然將已流入全國各地區。

這是刑事局成立毒緝中心以來，所查獲最大宗毒品案，且K毒純度達97％，也是歷年最高，而目前K毒每公克市價750元，市價高達4億多元，以每人次吸食0.5公克計算，可供百萬人次吸食。

刑事局表示，經數日跟監、蒐證，昨天下午3時許，專案小組於桃園市新屋區石牌嶺鎖定毒犯正在搬運、分裝載運，即時趁其等下車不備之際予以逮捕。

當場於車內、民宅角落處查獲已裝箱的以茶葉包裝的K他命545包，共551公斤，以及行動電話、摻有K他命毒品的香菸與載運犯罪工具凌志廠牌等自小客3部等贓證物，逮捕毒販21歲劉致維、28歲詹逸揚、30歲劉勵煊、32歲林嘉翔、34歲吳宗憲等5人。

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  • 500多公斤K毒藏放轎車內。（記者邱俊福翻攝）

    500多公斤K毒藏放轎車內。（記者邱俊福翻攝）

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