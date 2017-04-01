跌倒爬不起來 獨居男2天沒進食險死
2017-04-01 11:31
〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東高樹鄉一名60歲的張姓獨居男子，因為行動不便，平常靠著附近便當店老闆送餐過活，但便當店老闆連續兩天發現張男家大門深鎖無法送餐，擔心發生意外，趕緊聯絡村長報案，警方昨天攀牆救人，連續兩天沒有進食的張男，看見警員後感動直呼「還好有你們，不然我就要死在裡面了！」
警方指出，里港分局新南派出所昨天接獲報案，新南村村長張吉源向警方說明張姓獨居男子家門緊鎖，不曉得發生什麼事，副所長黃清山獲報後帶著警員郭景堂趕赴現場，並在門口大聲呼叫，隨後聽到張姓男子虛弱的應答聲。
警方指出，當下聽到張男虛弱的回應，研判應該是沒辦法自己開門，情勢緊急，於是查看現場後就決定從隔壁鄰居家的2樓外牆攀爬到張男家。
警方進入張男家客廳，立即看見倒臥地上的張男，張男向警方說自己跌倒爬不起來，已經2天沒有吃東西，員警立刻通知消防隊派遣救護車協助送醫，順利撿回張男一命。
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