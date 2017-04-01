買燒餅油條沒吃到 槍毒犯改吃焗烤麵害「烙塞」
2017-04-01 11:22
〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄岡山警方前天在燕巢區處工寮，逮捕一名疑似山老鼠的賴姓男子，還找到一把改造手槍和少量安毒；賴嫌落網時，手中正拿著剛買的燒餅油條，卻忘記帶到警局吃，一面接受偵訊時一邊喊餓，警方提供焗烤義大利麵給他充饑， 沒想到他吃完卻「烙塞」。
岡山警分局壽天派出所長黃少軒今解釋，提供給賴嫌吃的麵沒有問題，而是他有乳糖不耐症，賴也知道自己不能吃奶製品，但因肚子實在太餓，即使吃了一口發現焗烤麵有奶，他還是狼吞虎嚥吃完。
警方指出，壽天派出所日前獲報，燕巢區一處工寮裡疑似有山老鼠擁槍自重，上月30日上午8點多，大批員警前往現場搜捕時，見到賴嫌（37歲）剛從外面買早餐回來，埋伏在旁的員警一擁而上，順利逮捕賴嫌後， 還在工寮內起獲一把改造手槍、子彈兩枚及1.72公克的安毒。
警訊時，賴嫌否認擁槍，辯稱槍毒是他的朋友所寄放， 而工寮內大批珍貴的牛樟等樹塊，也是他投資所得，非上山盜採林木，訊後被警方依槍砲、毒器罪嫌送辦。
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