台南資源回收廠大火 大批消防人車灌救

善化區胡厝里西衛部落一處資源回收場火警。（記者劉婉君攝）

2017-04-01 11:07

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市善化區胡厝里一處資源回收場，今上午起火燃燒，因現場多是易燃物，火勢一發不可收拾，現場濃煙密佈，台南市消防局出動人車灌救中，現場無人受困。

台南市消防局表示，早上9點左右接獲多位民眾報案，位在善化胡厝里西衛部落的資源回收場起火，立即出動多部消防車及大批消防員前往灌救，大火迅速蔓延，回收場內的鐵皮儲藏室倒塌，滅火不易，緊急調來挖土機協助，目前仍在搶救中。起火原因仍待調查。

附近住戶表示，昨天即看到冒煙，曾向相關單位反映，今天就起火燃燒，臭味及濃煙隨著風勢飄往鄰近住宅，居民紛紛跑到一旁的曾文溪堤防上觀看。