率眾菜市場砍人快閃 警逮3蒙面殺手
2017-04-01 11:14
〔記者林嘉東／基隆報導〕林姓男子因不滿國中同窗欠錢不還，夥同2名男子分持開山刀，蒙面闖入菜市場市場，當街砍人，警方火速逮人，訊後將林等3人依殺人未遂罪嫌移送法辦。
基隆市七堵市場上個月26日，大白天發生3名蒙面歹徒分持刀、棍追砍余姓菜販，幸余跑得快，左手臂被劃傷，但已造成市場人心惶惶。
轄區警三分局長蕭惠珠獲悉十分重視，立即組成專案小組，積極偵辦。
經5日追查，掌握砍人的3名嫌犯及犯案時騎乘的機車，昨晚一舉查獲3人到案，起出開山刀、棒球棍等犯案工具。
警方調查，33歲林姓主嫌平日以七堵地區幫派分子自居，與被砍的余男是國中同學，2人因債務糾紛起衝突。
林當天帶20歲宋姓與27歳連姓小弟，分持開山刀、棒球棍追砍余，林等3人為防身分曝光，刻意穿帽 T、戴口罩犯案，但還是被警方偵破。
警訊後，將林等3人依殺人未遂、恐嚇等罪嫌移送基隆地檢署偵辦。
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