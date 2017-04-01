重機騎士誤闖國道 自撞護欄幸只受輕傷

2017-04-01 10:43

［記者黃淑莉／雲林報導］國道3號南下271公里雲林古坑段昨天晚上發生重機騎士誤闖意外，騎士不知張自撞護欄倒臥路肩全身是血，送醫急救幸只是皮肉傷。

雲林消防局昨天下午6點接獲民眾報案，指台78線東西向快速道路銜接國道3號道路南下271公里處有騎士自撞護欄倒臥在路肩一動也不動，古坑消防分隊接獲通報出動救護車前往救護，將男子送大林慈濟醫院急救。

國道警察古坑分隊獲報到場處理，24歲林姓騎士家住台中，行駛台78線東西向快速道路，原要在斗六、古坑系統交流道下，因不熟路況錯過交流道，發現時已來不及，只好騎進國道3號道路準備從梅山交流道下，不知何故在271公里處自撞護欄，男子因無穿防撞衣，身上多處挫傷流血。

古坑分隊長方光立表示，重機目前仍禁行國道，林姓騎士已違規將依「道路交通管理處罰條例」開單罰款3000至6000元。