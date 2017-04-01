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西班牙葉問？他遭刺心徒步就醫 警方鎖定4嫌

2017-04-01  10:30

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕西班牙籍衝浪客Inecio prio（42歲），昨在滿州佳樂水衝浪時，疑激怒外地釣客爆衝突，西班牙男疑遭銳器刺傷左胸險喪命，警方已經鎖定駕駛的特殊「胖卡」車及家住在高屏邊界的4名犯嫌。

差一公分就傷及心臟，負傷自行走入恆春旅遊醫院就醫的西班牙衝浪客，在曝光畫面中可看到，他神色自若走到急診室，反而是醫護人員緊張帶他前往治療，醫護人員嚇得直呼「太猛了！是葉問附身嗎？」

恆春警方表示，擔心事件衍生為國際糾紛，已經鎖定駕駛特殊「胖卡」車的外地釣客，但車主辯稱車輛借給友人，目前正查緝4名傷人嫌犯，釐清當時情況。

恆春旅遊醫院副院長陳明智說，西班牙男子左前血胸嚴重，主要是刀傷深入肋骨第五肋間，造成肺部重創，差1公分就中心臟，實在驚險，所幸已無生命危險，在院內觀察。

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  • 西班牙浪人遭刺心徒步就醫超猛。（記者蔡宗憲翻攝）

    西班牙浪人遭刺心徒步就醫超猛。（記者蔡宗憲翻攝）

  • 警方鎖定傷人的胖卡車。（記者蔡宗憲翻攝）

    警方鎖定傷人的胖卡車。（記者蔡宗憲翻攝）

  • 西班牙男子遭刺心險喪命。（記者蔡宗憲攝）

    西班牙男子遭刺心險喪命。（記者蔡宗憲攝）

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