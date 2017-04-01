退休司機出院忘了回家路 警依醫療紀錄助返家
2017-04-01 10:22
〔記者劉慶侯／台北報導〕到醫院治療肺結核的吳姓老翁，昨日上午從台北市和平醫院出院後，突然忘記家住哪，也記不得回家路線，只好坐在萬華警分局昆明街派出所旁階梯發呆。
值班員警發現吳姓老翁不時低頭嘆氣，立即上前查詢關心，才得知68歲的吳男原為退休計程車司機，離異妻兒均住在中國，目前他獨居西寧北路或南路一帶，3月初因治療肺結核住院，但他還患有失智症，結果剛出院卻忘了怎麼回。
警方原本開警車帶吳男重回舊地沿途找尋，不過無法喚起他的一絲記憶，最後員警靈機一動，透過院方提供就診紀錄登載地址，終於順利找到對方住家，也通報社會局介入關懷和注意。
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