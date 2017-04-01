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黑幫男街頭遭伏擊中槍 警逮槍手疑江湖恩怨

2017-04-01  10:15

〔記者劉慶侯／台北報導〕今日上午9時左右，台北市中山區林森北路409號前，22歲的盧姓男子左腳小腿及右腳膝蓋被槍擊中，經送馬偕醫院急救，有性命之虞。

警方目前已逮獲段姓嫌犯，起獲犯案槍枝，子彈4顆。懷疑是刻意狙擊教訓。

警方調查，被槍擊的盧男綽號「偉偉」，有四海幫幫派背景，但因不受重視漸行漸遠，又與其他幫派分子親近，是警方口中所謂的「新興聚合幫派」或是「黑幫游離分子」。

警方調查，數月前某幫派大哥級份子，酒後深夜遭數名黑衣人伏擊，以尖刀刺傷，事後，盧被認為是幕後涉嫌教唆者，因此引起黑道大哥下達「教訓令」，警方不排除盧男是因此遭槍擊，全案現由警方現場調查處理中。

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  • 台北市林森北路409號前發現有男子中槍。（記者劉慶侯翻攝自Google map）

    台北市林森北路409號前發現有男子中槍。（記者劉慶侯翻攝自Google map）

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