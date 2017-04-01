女兒不敢上學疑師霸凌所致 父辱師傷人判拘120天
2017-04-01 09:16
〔記者李立法／屏東報導〕陳姓男子的女兒小學畢業後害怕上國中，他認為是小學郭姓教師霸凌女兒所產生的後遺症，因而跑到學校辱罵並抓傷郭姓教師，經學校報警處理，這名莽撞的父親被法官依公然侮辱及傷害等罪，合併判處拘役120天，可易科罰金。
陳男的女兒剛上國中就害怕上學，父親認為女兒被小學5年級郭姓教師言語霸凌後，便開始出現適應不良的問題，多次跑到學校辱罵郭姓教師「畜牲」等語，甚至動手抓傷郭姓教師的頸、胸部，陳男因而被警方送辦。
法官認為，陳男不思理性處理糾紛，多次公然侮辱、誹謗郭男，並暴力相向，顯欠缺法治觀念及自我情緒管理能力，實不足取，依公然侮辱、誹謗及傷害等罪，合併判處拘役120天。
郭男服務的小學曾於1年多前，就陳男所指控的「霸凌」案進行調查，該校教師成績考核委員會議決對郭姓教師作出申誡一次的處分。
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