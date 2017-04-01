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她沒戴安全帽拒盤查...結果被關兩天

2017-04-01  08:03

〔記者王捷／台南報導〕台南市一名蔡姓女子，因為騎車未戴安全帽，被警員攔查，當時警員將蔡女攔下，並要求她出示證件遭拒，警員最後透過車牌，得知蔡女身分，蔡女最後不只因為交通違規吃罰單，還被警方依社會秩序維護法67條開罰，不過蔡女認為自己有人權，且之前有政治人物李永得也拒絕盤查，地院簡易庭改裁罰她要居留2天，今日她只好在台南安南區拘留所，面對2天拘留。

蔡女在年初時，因未戴安全帽被警員攔查，當時蔡女相當不滿，回警員說，要她出示證件，不就等於同意讓警員開單？但警員勸蔡女，不是要無故盤查蔡女，是因為蔡女沒戴安全帽，加上夜深了，所以警方才想關心她。

但蔡女堅持不肯拿出證件，被警方依法帶回警所，警方依據蔡女車牌，查出機車車主，再由車主查出蔡女身分，最後對蔡女開了未戴安全帽的交通罰單，還依社會秩序維護法第7條第二項「於警察人員依法調查或查察時，就其姓名、住所或居所為不實之陳述或拒絕陳述者」，處3日以下拘留或1萬2000元以下罰鍰。

地院簡易庭當時裁罰蔡女應該罰2000元，不過蔡女認為，自己有人權，也有權利拒絕警方攔查，認為警方盤查她的身分違憲，不願意繳納罰鍰，直到繳款時間到了後，簡易庭改裁蔡女拘留2日，蔡女到分局報到後，又與警方爭論一番，並指出，她為了人權寧願被關，也不願繳罰款。

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  • 蔡姓女子交通違規後，不願配合警方盤查身分，最後不但吃上交通罰單，還違反社會秩序維護法。警方攔查示意圖。（資料照，記者王捷攝）

    蔡姓女子交通違規後，不願配合警方盤查身分，最後不但吃上交通罰單，還違反社會秩序維護法。警方攔查示意圖。（資料照，記者王捷攝）

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