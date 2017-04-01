中和巷內暗夜火警 30輛救災車前往救援
2017-04-01 01:10
中和區秀朗路三段巷內今天凌晨發生火警，消防人員趕往搶救。（消防人員提供）
〔記者陳薏云／新北報導〕今天凌晨12時許，新北市中和區秀朗路三段10巷內傳出火警，附近鄰居看到黑煙竄出立刻報案，警消目前已派出30輛救災車前往，於稍早救出一名80餘歲老婦，送往雙和醫院，目前疑有人待救，警消仍在搶救搜索中，請民眾勿靠近。
據了解火勢已於稍早撲滅，秀山派出所表示傷者無大礙，起火處為於該公寓3樓，詳細起火原因仍待釐清。
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