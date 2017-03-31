連假前大掃毒 新屋區「掃」出市價5.5億K他命

2017-03-31 23:34

［記者鄭淑婷／桃園報導］桃園地檢署緝毒組14位檢察官，3月中旬組成專案小組，針對大桃園地區掃蕩毒品，檢察官林育駿指揮刑事局、桃園、基隆警方及海巡署海岸巡防總局北部地區巡防局台北機動查緝隊、第二海岸巡防總隊，今天在新屋區石牌嶺破獲販毒集團，當場查獲545包、總重551公斤K他命，桃檢表示，這是桃園地區今年破獲的最大宗K他命販毒案，估計市價高達5.5億元。

檢方指出，透過高檢署建置的毒品資料庫，以及刑事局大數據資料庫，針對轄區特定毒品人口加強監控，鎖定大盤毒梟後掌控販毒及運送模式，動員大批警力跟監後收網，被逮的販毒集團成員全為7年級生，28歲男子詹逸揚、29歲廖勵媗、32歲林嘉翔、33歲吳宗憲、20歲劉致維，警方訊後依毒品罪嫌將5人移送桃園地檢署偵辦。

檢方指出，此次查緝專案多所斬獲，檢察官蔡正傑18日指揮海岸巡防總局東部地區巡防局花蓮機動查緝隊，在龍潭區中正路三坑段1處鐵皮屋，破獲K他命製毒工廠，查扣製毒粉末、原料、機具、冷藏設備等工具，逮捕35歲男子陳進良、36歲唐語辰、43歲呂偉仲，3人訊後已被裁准羈押禁見。

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