富商情結越女 帶走「兒子」惹上官司
2017-03-31 23:27
〔記者邱俊福／台北報導〕新北市1名莊姓富商多年前赴越南投資房產，結識1名阮姓女子後，因膝下無子，跟阮女到泰國執行試管嬰兒，阮女還向莊宣稱向姊姊借腹生子，隨後阮女一直索討生活費，但無法跟小孩生活下，去年底便趁機將小孩偷渡到中國，結果阮女竟跨海來提告擄人勒索，致莊姓富商被依略誘、妨害自由送辦，惹上官司。
檢警單位初步調查，莊姓富商94年赴越南投資房地產時，在胡志明市的一家卡拉OK店，認識阮姓酒店女子，當時外型姣好的阮女，因家境貧困，見莊男出手闊綽，便跟其同居，且為討好莊姓富商，得知其膝下無子，便提議願意跟其到泰國做試管嬰兒，且告知因自己墮胎多次，只好找姊姊借腹生子。
103年2月間，阮女跟莊姓富商告知產下1名男嬰，隨後便以撫養小孩的生活費為由，每個月索討美金2500元，莊姓富商僅能看看小孩。不久，阮女結識另名越南籍富商，跟對方一起生活，卻告訴莊姓富商，對方是名官二代，只要其前往越南，將會對其不利等等。
去年12月間，莊姓富商趁阮女不注意時，偷偷將小孩帶走，走私人口進入中國，安置於中國廣州1名女性友人的住處，結果阮女搭機來台，直接到刑事局控告莊姓富商涉嫌擄人勒贖，索討金錢。
檢警單位偵辦後，帶回莊姓富商調查，並根據其供詞，協請中國公安單位找到小孩，而阮女報案後便出境，且赴中國進行DNA鑑定後，確認是小孩的母親，便帶回越南。
由於阮女的說法，變來變去，且檢警單位經查發現，莊姓富商非常富有，不可能勒索金錢，且阮女一起的越南籍富商，也非是他向莊姓富商告知的官二代，懷疑小孩是否為莊姓富商小孩，也尚待進一步DNA鑑定，目前檢方訊後，將莊姓富商以5萬元交保候傳，也將持續了解案情中。
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