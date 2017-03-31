影片曝光！精障兄弟爭執 警協調反遭七星劍砍破頭
2017-03-31 23:03
行兇的七星劍。（記者王宣晴翻攝）
〔記者王宣晴／台北報導〕新北市蘆洲警分局延平派出所警員劉至軒、蔡明修今天下午6點半接獲民眾報案，到和平路121巷14弄某公寓民宅處理兄弟爭執糾紛，到場時劉員遭35歲，患有重度精障的陳姓弟弟持未開封的七星劍揮砍兩刀，送醫急救，頭部縫合20針，暫無生命危險，目前警方偵訊陳嫌中。
警方表示，陳姓兄弟兩人同住在該公寓，以撿資源回收維生，母親日前因病住院，父親稱陪同到院，但已逾10天未返家，兩兄弟今天傍晚發生爭執，同樣患有重度精障疾病的陳男哥哥報案，請警方協助，沒想到陳男竟持未開封的七星劍攻擊30歲的劉員，劉員見陳男持劍揮砍，先緊急用手部阻擋，造成手臂及手指刀傷，不料陳男再度揮刀，劉員閃避不及右前額上方髮際處遭砍約長7公分傷口，緊急送往台北市新光醫院縫合傷口，目前暫無生命危險。
警方說，陳男當場被警方逮捕，帶回警局偵訊中，但因陳男情緒激動，無法配合偵訊，訊後將以涉嫌妨害公務及傷害罪移送法辦。
相關影音
劉員頭、手傷勢。（記者王宣晴翻攝）
劉員頭、手傷勢。（記者王宣晴翻攝）
劉員頭、手傷勢。（記者王宣晴翻攝）
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
- 女大生夢中遭掀被以為撞鬼 睜眼發現更恐怖
- 太陽花占立院無罪 法官：符合「公民不服從」七大要件
- 小孩衝動開車門撞及騎士 父親被起訴
- 警請違停貨車移走 駕駛不配合反被查出槍
- 毒品條例初審通過 旅館隱匿通報毒趴 最重勒令歇業
網友回應
熱門新聞
- 斷交台灣與中建交有代價！ 美判兩非國還台64億
- 時尚潮牌廣告超大膽！ 直接讓模特兒在床上做愛
- 千千萬萬個布拉…達欣重返榮耀封王
- 不滿補票475元辱罵高鐵列車長 富商判罰萬元
- 輸銀追討兩非國債務 財政部：與斷交無關
- 不甩Fed升息首季照漲 金價挺進1250美元
- 遊隼繁殖全紀錄 首次曝光
- 官版年改案 全教總反對中小學教師60歲才退休
- 林育卉發言惹議 綠批「林國春喊殺總統都沒道歉」
- MLB》比賽突現裝死遊戲 主播讚嘆：奇景！（影音）
- （獨家）豬哥亮未轉入安寧病房 目前狀況是…
- 小檔案：玉里DRTS
- 砸2千萬 新北投車站4.1重建亮相
- 新台幣94狂 首季飆升近2元
- 台東市農業廢棄物進垃圾場 免費措施今截止
- 邑錡去年EPS2.05元 配發1.5元股票股利 0.405現金股利
- 校園走廊種生菜番茄 左營學童自己的早餐自己採
- 推動體感科技 二VR業者表態投資
- 法操》太陽花立院案屬於「公民不服從」，全數無罪！
- 318學運審判長許泰誠 8年前也判紅衫軍無罪
- 台日交流音樂會 日本政要出席
- 孫芸芸放下貴婦光芒 家庭主婦才是超級英雄
- 小布玩雕像紓壓 暴瘦遭疑患重病
- 新嘉國小宋江陣猴塞雷 雨聲國小慕名共學
- 三上悠亞會台粉拚了 晃奶露腿該邊見客
- 【朵朵小語】我願意
- 大甲媽明道大學遶境 校方：自由參加
- 法律白話文》歡迎加入：兵役→替代役→鍋貼役？
- 台東市區下水道開挖 連假交通大考驗
- 玩家幫Jason 上夜店先滅火
- 郭泓志飆2K 化解滿壘危機
- 尋回笑容！大學生擺攤邀陌生人玩桌遊共樂
- 投資Delta Lloyd重傷 富邦壽認賠30億
- 社論》請趕快正名吧！
- （專訪）森竣即興猛攻 任祐成喇舌反尬
- 藍杯葛前瞻計劃 府：與主流民意背道而馳
- 翁山蘇姬執政周年前夕：若人民不滿 我願下台
- 宜蘭掃墓金紙集中燒 還可換米
- 不枉史總激賞 曾陶鎔轟出感動
- 台大論文造假爭議 學界連署籲楊泮池停止職務
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：影片曝光！精障兄弟爭執 警協調反遭七星劍砍破頭
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分