影片曝光！精障兄弟爭執 警協調反遭七星劍砍破頭

行兇的七星劍。（記者王宣晴翻攝）

2017-03-31 23:03

〔記者王宣晴／台北報導〕新北市蘆洲警分局延平派出所警員劉至軒、蔡明修今天下午6點半接獲民眾報案，到和平路121巷14弄某公寓民宅處理兄弟爭執糾紛，到場時劉員遭35歲，患有重度精障的陳姓弟弟持未開封的七星劍揮砍兩刀，送醫急救，頭部縫合20針，暫無生命危險，目前警方偵訊陳嫌中。

警方表示，陳姓兄弟兩人同住在該公寓，以撿資源回收維生，母親日前因病住院，父親稱陪同到院，但已逾10天未返家，兩兄弟今天傍晚發生爭執，同樣患有重度精障疾病的陳男哥哥報案，請警方協助，沒想到陳男竟持未開封的七星劍攻擊30歲的劉員，劉員見陳男持劍揮砍，先緊急用手部阻擋，造成手臂及手指刀傷，不料陳男再度揮刀，劉員閃避不及右前額上方髮際處遭砍約長7公分傷口，緊急送往台北市新光醫院縫合傷口，目前暫無生命危險。

警方說，陳男當場被警方逮捕，帶回警局偵訊中，但因陳男情緒激動，無法配合偵訊，訊後將以涉嫌妨害公務及傷害罪移送法辦。

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劉員頭、手傷勢。（記者王宣晴翻攝）

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