「我家住派出所」 小學弟查出退休老刑警身分送回家
2017-03-31 23:35
〔記者楊金城／台南報導〕87歲田姓老翁下午騎腳踏車外出，忘了回家的路，只說「我家住派出所」，白河警分局後壁區長安派出所發揮尋人功力，查出迷途翁竟是退休多年的老刑警，小學弟晚間趕緊將老學長平安送回家中。
長安所所長陳進堯與菁寮所警員葛俊顯下午執行巡邏勤務，在南74線後壁段發現田姓老翁獨自一人坐在路旁，疑似身體不適。
員警查問老翁身分和住所，他竟說：「他家住在派出所」，其餘說不清楚，2員警只好將老人及自行車載回「他的家」長安派出所查證和照顧。
長安所警員徐英展看到老人有些眼熟，懷疑他可能真的是警局退休員工，才會說：「我家住派出所」，員警分頭向分局內部、白河退休警察聯誼會Line群組發送找人訊息查證，住在新營區的退休警最後指認出老翁確是退休多年的刑警，且是住新營區，警員徐英展、葛俊顯以巡邏車載著老學長回新營找到家人，讓家屬感謝不已。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 性侵懷孕空姐 恐龍法官判免訴
- 降溫！今晚明晨低溫下探11度 濕冷天氣到明午
- 《自由充電站》 電視輔助判決
- 清明連假禁燃油機車上旗鼓輪 民怨不公
- 有答案了！胡婷婷為何自掀「心痛到無法負荷」
- 玩具標示抽檢 一成不合格
- 女高音芮妮3度奔台 ６月新曲繞台北
- 台灣安家公益協會互助慰問金 民控領不到錢
- 【愛地球】走上獵人野徑
- 薪情平台上線 賺多賺少查就有
- 年金改革 民進黨團喊18趴兩年歸零
- 《超比例 超時尚》
- 自由廣場》一拳打出移工人權困境
- 在印度殺牛 最重會判無期徒刑
- 投資Delta Lloyd重傷 富邦壽認賠30億
- 利菁因為這句話 婉轉呼呼侯怡君
- 國定言論自由日 宜蘭高喊「我主張」
- 莿桐拓路、闢新路 打通東側發展
- 挪威全球首支純女性特種部隊 射擊比男性還強
- 最暖兒童禮 小丑贊助表演獻癌童
- 迷你英鬥跟著音樂搖阿搖 反差萌融化無數網友
- 迎接兒藝節 大型童話玩偶基隆現身
- 年發電193萬度 屏監太陽能光電啟用
- 研究：開放式關係伴侶間的信賴程度比一般人佳
- 《食尚咖啡 對味空間》COVA
- 少俠已是奶爸 現身依舊超人氣
- 拍片助部落 潘信安獲全國優秀青年
- 奶粉齊漲惹議 公平會約談2家廠商
- 遊隼繁殖全紀錄 首次曝光
- 與府院不同調 軍方盼本會期不處理年改
- 羽球》至今一局未失 周天成安抵印度賽四強
- 《中英對照讀新聞》Former Norwegian PM held at immigration over Iranian visa 挪威前總理因伊朗簽證在移民關卡遭扣留
- 台東市區下水道開挖 連假交通大考驗
- 世大運新廣告拼創意雪恥 大獲網友好評
- 【10月將辦生態交通全球盛典】新購電動二輪車 加碼補助
- 心肌梗塞高危險群 8成壞膽固醇控制不佳
- 《時尚織夢》6
- 美女主播戀二宮和也 慘丟10年節目
- 公股行庫13趴優存改革 財政部：下月底前提案
- 中國30名初中少女初夜遭強奪 傳有人大代表涉案
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：「我家住派出所」 小學弟查出退休老刑警身分送回家
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分