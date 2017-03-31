「我家住派出所」 小學弟查出退休老刑警身分送回家

2017-03-31 23:35

〔記者楊金城／台南報導〕87歲田姓老翁下午騎腳踏車外出，忘了回家的路，只說「我家住派出所」，白河警分局後壁區長安派出所發揮尋人功力，查出迷途翁竟是退休多年的老刑警，小學弟晚間趕緊將老學長平安送回家中。

長安所所長陳進堯與菁寮所警員葛俊顯下午執行巡邏勤務，在南74線後壁段發現田姓老翁獨自一人坐在路旁，疑似身體不適。

員警查問老翁身分和住所，他竟說：「他家住在派出所」，其餘說不清楚，2員警只好將老人及自行車載回「他的家」長安派出所查證和照顧。

長安所警員徐英展看到老人有些眼熟，懷疑他可能真的是警局退休員工，才會說：「我家住派出所」，員警分頭向分局內部、白河退休警察聯誼會Line群組發送找人訊息查證，住在新營區的退休警最後指認出老翁確是退休多年的刑警，且是住新營區，警員徐英展、葛俊顯以巡邏車載著老學長回新營找到家人，讓家屬感謝不已。