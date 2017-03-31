| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

「我家住派出所」 小學弟查出退休老刑警身分送回家

2017-03-31  23:35

〔記者楊金城／台南報導〕87歲田姓老翁下午騎腳踏車外出，忘了回家的路，只說「我家住派出所」，白河警分局後壁區長安派出所發揮尋人功力，查出迷途翁竟是退休多年的老刑警，小學弟晚間趕緊將老學長平安送回家中。

長安所所長陳進堯與菁寮所警員葛俊顯下午執行巡邏勤務，在南74線後壁段發現田姓老翁獨自一人坐在路旁，疑似身體不適。

員警查問老翁身分和住所，他竟說：「他家住在派出所」，其餘說不清楚，2員警只好將老人及自行車載回「他的家」長安派出所查證和照顧。

長安所警員徐英展看到老人有些眼熟，懷疑他可能真的是警局退休員工，才會說：「我家住派出所」，員警分頭向分局內部、白河退休警察聯誼會Line群組發送找人訊息查證，住在新營區的退休警最後指認出老翁確是退休多年的刑警，且是住新營區，警員徐英展、葛俊顯以巡邏車載著老學長回新營找到家人，讓家屬感謝不已。

廣告
  • 老翁迷路，最後警方查出他是退休多年的老學長。（記者楊金城翻攝）

    老翁迷路，最後警方查出他是退休多年的老學長。（記者楊金城翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧桂竹筍滷肉
加分配角✧油蔥酥
嗜辣✧美式什錦燉飯
這些食物勿放冰箱！
轉寄

標題：「我家住派出所」 小學弟查出退休老刑警身分送回家


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月1日‧星期六‧丁酉年三月初五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.