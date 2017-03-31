| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

警大辦大數據論壇 加強因應新型犯罪手法

警大舉辦大數據論壇。（記者王冠仁翻攝）

2017-03-31  21:17

〔記者王冠仁／台北報導〕警察大學在今天與中華民國刑事偵防協會，在警大科學館國際會議廳舉辦「大數據思維與警務合作論壇」，邀請國內各界學者專家，期望藉此創造產官學研合作平台，推動新型警察學術研究趨向，未來能加強預防與打擊各種新興犯罪。

警大指出，此次論壇有台北醫學大學管理學院院長謝邦昌發表「大數據在警務之應用」、資拓宏宇公司副總經理蕭偉政發表「大數據之特性與實作案例分享」、富邦金控資訊處處長李相臣發表「大數據之KYC於警政與金融之應用」等。

內政部長葉俊榮上任後曾指出，警察必須體認自身責任重大，要運用智慧、堅定、無畏、革新及關懷等5種力量，來推動「科技領航」、「專業守護」、「伸張公義」、「優質形象」及「貼心關懷」等5個面向的警政藍圖。

警察大學校長刁建生表示，目前世界各國幾乎全面運用大數據，用來因應日新月益的犯罪手法，警察機關對於大數據資料分析的理論與實務整合亦須與時俱進；將大數據思維運用於警政工作，發展警政巨量資料分析，將是往後的重點趨勢。

廣告
  • 警大校長刁建生主持專題演講。（記者王冠仁翻攝）

    警大校長刁建生主持專題演講。（記者王冠仁翻攝）

  • 警大舉辦大數據論壇。（記者王冠仁翻攝）

    警大舉辦大數據論壇。（記者王冠仁翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 大數據 犯罪 警大
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧桂竹筍滷肉
加分配角✧油蔥酥
嗜辣✧美式什錦燉飯
這些食物勿放冰箱！
轉寄

標題：警大辦大數據論壇 加強因應新型犯罪手法


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月31日‧星期五‧丁酉年三月初四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.