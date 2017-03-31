警大辦大數據論壇 加強因應新型犯罪手法

警大舉辦大數據論壇。（記者王冠仁翻攝）

2017-03-31 21:17

〔記者王冠仁／台北報導〕警察大學在今天與中華民國刑事偵防協會，在警大科學館國際會議廳舉辦「大數據思維與警務合作論壇」，邀請國內各界學者專家，期望藉此創造產官學研合作平台，推動新型警察學術研究趨向，未來能加強預防與打擊各種新興犯罪。

警大指出，此次論壇有台北醫學大學管理學院院長謝邦昌發表「大數據在警務之應用」、資拓宏宇公司副總經理蕭偉政發表「大數據之特性與實作案例分享」、富邦金控資訊處處長李相臣發表「大數據之KYC於警政與金融之應用」等。

內政部長葉俊榮上任後曾指出，警察必須體認自身責任重大，要運用智慧、堅定、無畏、革新及關懷等5種力量，來推動「科技領航」、「專業守護」、「伸張公義」、「優質形象」及「貼心關懷」等5個面向的警政藍圖。

警察大學校長刁建生表示，目前世界各國幾乎全面運用大數據，用來因應日新月益的犯罪手法，警察機關對於大數據資料分析的理論與實務整合亦須與時俱進；將大數據思維運用於警政工作，發展警政巨量資料分析，將是往後的重點趨勢。