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老翁疑持刀闖鐵軌遭區間車撞死 4100人受影響

今天下午5點58分，宜蘭一名61歲莊姓男子在鐵軌上被區間車撞上，當場死亡。（記者簡惠茹翻攝）

2017-03-31  20:48

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕今天下午5點58分，宜蘭一名61歲莊姓男子在鐵軌上被區間車撞上，當場死亡，血肉模糊，該段鐵道維持單線雙向通車，直到晚間7點19分才開放雙向通行，影響人次共4100人。

莊男今天下午騎乘機車到新生路平交道附近，約下午5點58分左右，在距離平交道有段距離的地方，約9公尺，在鐵軌上被4208車次區間車撞上，當場死亡，警方趕到現場時，在現場尋獲一隻水果刀，但是否為莊男所有還需進一步確認。

台鐵表示，該列車是從樹林開往蘇澳的區間車，事故在四城到宜蘭間發生，事故發生後，由於需要撿拾屍塊，封鎖東正線軌道，列車上約200多名乘客，由4216區間車接駁，晚間18點53分放行，但仍維持單線通車，直到7點19分恢復雙線通車，共計影響12列車，196分鐘，約4100人。

警方從掉落現場的健保卡確認莊男身份，警方調查指出，莊男目前無業，婚姻離異的他，平常都在家中照顧久病臥床的母親，家屬正趕往警局了解中。

今天下午5點58分，宜蘭一名61歲莊姓男子在鐵軌上被區間車撞上，當場死亡。（記者簡惠茹翻攝）

今天下午5點58分，宜蘭一名61歲莊姓男子在鐵軌上被區間車撞上。（記者簡惠茹攝）

鐵軌上發現一把水果刀遺留在事故現場。（記者簡惠茹攝）

莊男機車停留在事故現場附近。（記者簡惠茹攝）

今天下午5點58分，宜蘭一名61歲莊姓男子在鐵軌上被區間車撞上。（記者簡惠茹攝）

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