老翁疑持刀闖鐵軌遭區間車撞死 4100人受影響
2017-03-31 20:48
今天下午5點58分，宜蘭一名61歲莊姓男子在鐵軌上被區間車撞上，當場死亡。（記者簡惠茹翻攝）
〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕今天下午5點58分，宜蘭一名61歲莊姓男子在鐵軌上被區間車撞上，當場死亡，血肉模糊，該段鐵道維持單線雙向通車，直到晚間7點19分才開放雙向通行，影響人次共4100人。
莊男今天下午騎乘機車到新生路平交道附近，約下午5點58分左右，在距離平交道有段距離的地方，約9公尺，在鐵軌上被4208車次區間車撞上，當場死亡，警方趕到現場時，在現場尋獲一隻水果刀，但是否為莊男所有還需進一步確認。
台鐵表示，該列車是從樹林開往蘇澳的區間車，事故在四城到宜蘭間發生，事故發生後，由於需要撿拾屍塊，封鎖東正線軌道，列車上約200多名乘客，由4216區間車接駁，晚間18點53分放行，但仍維持單線通車，直到7點19分恢復雙線通車，共計影響12列車，196分鐘，約4100人。
警方從掉落現場的健保卡確認莊男身份，警方調查指出，莊男目前無業，婚姻離異的他，平常都在家中照顧久病臥床的母親，家屬正趕往警局了解中。
今天下午5點58分，宜蘭一名61歲莊姓男子在鐵軌上被區間車撞上，當場死亡。（記者簡惠茹翻攝）
今天下午5點58分，宜蘭一名61歲莊姓男子在鐵軌上被區間車撞上。（記者簡惠茹攝）
鐵軌上發現一把水果刀遺留在事故現場。（記者簡惠茹攝）
莊男機車停留在事故現場附近。（記者簡惠茹攝）
今天下午5點58分，宜蘭一名61歲莊姓男子在鐵軌上被區間車撞上。（記者簡惠茹攝）
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
- 女大生夢中遭掀被以為撞鬼 睜眼發現更恐怖
- 太陽花占立院無罪 法官：符合「公民不服從」七大要件
- 酒駕通緝女又酒駕 跑給警察追還是被逮
- 「你X小」 男不服盤查 一拳把警打到腦震盪
- 在教部高官頭上捏爆雞蛋 捏蛋妹判拘役20天
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 斷交台灣與中建交有代價！ 美判兩非國還台64億
- 時尚潮牌廣告超大膽！ 直接讓模特兒在床上做愛
- 參考日斡旋受賄罪 規範不當關說
- 「巡護八號」今開往中西太平洋 巡護公海漁業
- 《時尚織夢》5
- NBA》史密斯尬贏豪小子 活塞1分險勝籃網
- 大甲媽明道大學遶境 校方：自由參加
- 《食尚咖啡 對味空間》Caffè Florian
- 最夯人夫劉亮佐配音 《怪怪蛋》明首演
- MLB》比賽突現裝死遊戲 主播讚嘆：奇景！（影音）
- （獨家）豬哥亮未轉入安寧病房 目前狀況是…
- 視障按摩送大禮 林義傑任活動大使
- 頂大首例//科技部認定11論文違規 台大5400萬補助沒了
- 嘉市沙鍋魚頭一級戰區 100公尺內有3間
- （圖輯）爆乳版金裕貞！F奶寫真女星 性感fu又像小野馬
- 迎接兒藝節 大型童話玩偶基隆現身
- 醫病》關節活動有聲音要緊嘸？ 醫師：不能輕忽
- 傳董座廖榮鑫將遭撤換？ 漢翔嚴正否認
- 丫頭辣曬乳溝照 王子喊「小姐衣服穿好」
- 韓國瑜北農畢典 員工含淚列隊餞別
- 佔中9人交保 下一波傳拘黃之鋒
- 善心人捐助台東棒球50萬 立委劉櫂豪代贈3校
- 消防員火場旁吃便當日夜打火 文山掩埋場火警撲滅了
- 「超通用の零差別樂園」 體驗通用設計的便利
- 百萬名車被刮花 金城武遭中國女嗆：我是你女友的炮友…
- 內鬨致3巨頭難產 永靖鄉農會4/5選舉理監事
- 美中宣佈四月六、七日川習會
- 五月天正能量如巧虎 五迷清垃圾團員感動
- 占領立院宣判 黃國昌得知無罪表示肯定
- 大雨特報！今晚明晨苗栗以北、中投山區防瞬間大雨
- 自閉兒3歲不再言語 看《美女與野獸》竟奇蹟說話了
- 中職》富邦對Lamigo之戰因雨順延 明打雙重賽
- SBL》達欣封王慶功宴 球團要發高額獎金、帶球員玩夏威夷
- 三大法人賣超13億 外資賣超21億
- 影后級纖腿精華油 美腿緊緻透亮
- 自由廣場》中藥 西藥 假藥
- 小檔案：玉里DRTS
- 等不到政治庇護 敘利亞難民絕望在希臘自焚
- MLB》新秀爸嘴砲四射 小熊老大之父出面譴責
- 核三廠2號機下月歲修 供電恐亮紅黃燈
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：老翁疑持刀闖鐵軌遭區間車撞死 4100人受影響
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分