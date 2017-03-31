台東玉石店老闆遇襲 百萬元藍寶石被搶

2017-03-31 19:58

［記者陳賢義／台東報導］台東縣成功鎮今午發生1起強盜案，1名男子前往1間寶石玉品專賣店，徉稱欲選購玉石，趁老闆轉身取物，拿起店內石塊敲擊老闆後腦勺，隨後搶奪價值上百萬元的玉石和藍寶成品，旋即逃離現場，警方據報封鎖蒐證，已鎖定特定對象，擴大追緝中。

這起搶案發生在今日中午，行搶男子進入玉石店後，即假裝要購買寶石，當時店內只有老闆1人。誤以為生意上門，老闆熱情簡介，未料卻在轉身拿其他物品時，慘遭嫌犯拿起店內石塊襲擊後腦勺，老闆應聲倒地，搶匪趁機打破玻璃展示櫃，搶走1批藍寶石，初估市價逾百萬元。

警方據報趕往，立刻拉起封鎖線蒐證，調閱店內監視器，初步調查嫌犯僅有1人，不排除是治安人口，但低調不願多做說明，僅表示已鎖定特定對象，為了避免打草驚蛇，不便透露過多案情及查辦進度。

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