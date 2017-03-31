| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

台東玉石店老闆遇襲 百萬元藍寶石被搶

2017-03-31  19:58

［記者陳賢義／台東報導］台東縣成功鎮今午發生1起強盜案，1名男子前往1間寶石玉品專賣店，徉稱欲選購玉石，趁老闆轉身取物，拿起店內石塊敲擊老闆後腦勺，隨後搶奪價值上百萬元的玉石和藍寶成品，旋即逃離現場，警方據報封鎖蒐證，已鎖定特定對象，擴大追緝中。

這起搶案發生在今日中午，行搶男子進入玉石店後，即假裝要購買寶石，當時店內只有老闆1人。誤以為生意上門，老闆熱情簡介，未料卻在轉身拿其他物品時，慘遭嫌犯拿起店內石塊襲擊後腦勺，老闆應聲倒地，搶匪趁機打破玻璃展示櫃，搶走1批藍寶石，初估市價逾百萬元。

警方據報趕往，立刻拉起封鎖線蒐證，調閱店內監視器，初步調查嫌犯僅有1人，不排除是治安人口，但低調不願多做說明，僅表示已鎖定特定對象，為了避免打草驚蛇，不便透露過多案情及查辦進度。

相關影音

廣告
  • 台東成功鎮1家玉石店遇劫，警方封鎖現場蒐證。（記者陳賢義翻攝）

    台東成功鎮1家玉石店遇劫，警方封鎖現場蒐證。（記者陳賢義翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 寶石 搶奪 玉石 藍寶石
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧桂竹筍滷肉
加分配角✧油蔥酥
嗜辣✧美式什錦燉飯
這些食物勿放冰箱！
轉寄

標題：台東玉石店老闆遇襲 百萬元藍寶石被搶


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月31日‧星期五‧丁酉年三月初四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.