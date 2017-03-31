LINE一張照片給消防員 他登山迷路成功獲救

2017-03-31 19:44

〔記者陳薏云／新北報導〕用LINE救迷路登山客！新北市一名57歲簡姓男子，昨上午10時許獨自前往石碇皇帝殿登山，卻因此迷路，打119求救也說不清自己的位子，最後警消靈機一動，問簡男「你有用LINE」嗎？並請簡男傳張自己所處位置的照片，沒想到警消一看就瞭，於晚間成功將簡男帶下山。

警消表示，接獲報案時，簡男只知道自己從皇帝殿往鳥嘴尖的方向走，卻無法形容周邊狀況，這次透過LINE傳照片，石碇消防分隊一看到照片中的電塔及水塔，立刻知道簡男位置，在晚間8時許找到他，順利帶他下山。

消防局第四大隊長蕭力愷表示，石碇區皇帝殿近年來雖為熱門登山活動地點，仍呼籲勿獨自登山，並攜帶適量的乾糧、飲用水及保暖衣物，如在山中迷路後，應尋找行動電話接收訊號並與消防人員詳細描述所在位置及明顯標的物，以爭取搜救時效。