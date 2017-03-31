男子被「甜心寶貝」迷昏 老梗詐財仍中計

2017-03-31 19:30

〔記者陳慰慈／新北報導〕交友網站成詐騙溫床！

阮姓男子透過「甜心寶貝」交友網站認識彭姓女子，彭女表達願交往之意，接著以父親公司遭掏空、父親生病住院或須付房租等理由，向阮男借錢，阮男先借3萬元給彭女，後又匯了20萬元到彭女指定的陳姓男子銀行帳戶，事後阮男發現受騙提告，新北地檢署今依詐欺罪將彭女、陳男起訴。

阮男指控，前年10月在「甜心寶貝」交友網站認識彭姓女子，彭女並介紹給陳姓男子給他認識，同月彭女先到住處向他借3萬，前年11月又稱父親生意失敗、父親住院，並用LINE傳送一張男子躺在病床照，他因此又借了20萬元給彭女，將錢匯入陳男銀行帳戶，雙方並簽立借據，事後追討債務未果，他發現上當氣炸提告。

彭女、陳男到案後均否認犯行，辯稱不知道傳LINE跟阮男聯絡的女子是誰？彭女更稱並無意跟阮男交往。但檢方認為，彭女曾親向阮男拿取3萬元，20萬元則匯入陳男帳戶，因此不採信兩人供詞。