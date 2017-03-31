用錯垃圾袋硬要丟 男子竟拿垃圾砸清潔隊員

2017-03-31 18:55

〔記者陳薏云／新北報導〕用錯袋子還打人！新北市鮑姓男子28日帶著2包垃圾，用台北市專用垃圾袋套著，騎車經中和區員山路時發現垃圾車，急忙前往要丟垃圾，因用錯縣市垃圾袋被清潔隊員制止，竟失控拉扯清潔員衣領，並將對方手機拍落，最後雖妥協將垃圾帶走，但清潔員不滿被攻擊，已前往派出所提告妨害公務與公然侮辱。

警方調查，鮑男28日晚間7時許，將兩袋以台北市專用垃圾袋裝的垃圾放在機車上，準備出門丟棄，恰巧在路上遇到垃圾車，便前往準備丟棄，洪姓清潔隊員發現他袋子用錯，立刻制止表示:「要用新北室專用垃圾袋才可丟」，沒想到鮑男不聽勸，執意要丟，雙方爭執過程中鮑男的垃圾掉落地面，讓鮑男理智斷裂。

鮑男撿起掉落的垃圾直接往隊員丟，抱怨「給個方便也不行」，最後更直扯洪員衣領，洪員立刻拿出手機錄影自保，鮑男一掌拍掉洪員手機，最後在隊員堅持下，鮑男將垃圾帶回，雙方不歡而散，不過隊員事後前往警局製作筆錄，向對方提出妨害公務、公然侮辱，警方表示將會約談鮑男到案說明，釐清案發經過。

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