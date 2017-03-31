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台鐵區間車宜蘭段撞上行人 男子當場無生命跡象

區間車宜蘭段撞上行人，男子當場沒有生命跡象。（記者簡惠茹翻攝）

2017-03-31  19:10

首次上稿 19:10
更新時間 19:51

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕今天下午5點58分，台鐵4208次列車，從樹林開往蘇澳途中，在四城、宜蘭區間東正線發生1人死傷事故反覆，台鐵表示，目前西正線雙向單線行車，已完成旅客接駁，6點53分放行該列車。

宜蘭縣政府消防局則在今天下午6點左右接獲鐵路局宜蘭站轉報，一輛南下電聯車撞擊一名男性行人，目前年籍資料不詳，當場無生命徵象。

台鐵以4216區間車，接駁4208車次約200多名乘客，下午6點53分放行該列車，警方在事故現場附近發現一台機車遺留，鐵道間還發現一支水果刀，但是否為該男子的物品還要進一步確認。

台鐵表示，目前西正線雙向單線行車，已完成旅客接駁，6點53分放行該列車。（記者簡惠茹翻攝）

台鐵以4216區間車，接駁4208車次約200多名乘客。（記者簡惠茹翻攝）

台鐵以4216區間車，接駁4208車次約200多名乘客。（記者簡惠茹翻攝）

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