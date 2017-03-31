大甲媽回鑾彰市防衝突 警出動空拍機視訊指揮維安

彰化縣警察局為了第一手掌握遶境進香畫面的即時影像，啟動高規格的「陸空」維安警力，首次動用空拍機維護遶境勤務，空拍機影像畫面立即傳輸到119勤務指揮中心平台，好比空中SNG車。（彰化縣警察局提供）

2017-03-31 19:23

〔記者張聰秋／彰化報導〕回鑾中的大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香活動，過境彰化縣發生肢體衝突的情況最多，連續2年媽祖回鑾彰化市都出事，今年彰化縣警察局為了第一手掌握遶境進香畫面的即時影像，啟動高規格的「陸空」維安警力，首次動用空拍機維護遶境勤務，影像畫面立即傳輸到一一九勤務指揮中心平台，好比空中SNG車，警方戰戰兢兢。

有鑑於前年和去年，鑾轎經過天后宮都爆發肢體衝突，前年黑衣人群毆、去年媒體遭少年毆傷，今晚警方調派約160名優勢警力，維護鑾轎駐轎天后宮的秩序。

警方既動用優勢警力，加強維護秩序，有別以往，今年結合科技，於活動現場架設高畫素即時影音傳輸系統，搭配機動性高的即時影音傳輸設備和載具，以及架設高科技電眼維安網，第一手掌握遶境過程。

如此一來，媽祖鑾轎受到「陸空」維安保護，優勢警力陸地護轎，空拍機一路跟隨，將高空俯視進香隊伍的現場狀況，以及人群集結的空拍畫面，即時傳送到勤務指揮中心的視訊指揮平台，執勤人員發現狀況不對，馬上調整機動勤務部署。

彰化縣警察局表示，一般空拍機大多只有錄影功能，而警方的空拍機，除保有基本的錄影功能外，還兼具影像即時傳輸的能力，形同空中的SNG車，儀器同時結合遠端路口監錄系統，將周遭路口監視器影像直接傳輸至指揮所。

有員警形容說，此一情節好比電視科幻劇情，警方隔空監控現場狀況、立即調派就近警力前往現場，意境就像電視劇情節，外星人具備瞬間移動的能力，隨時隨地可保護信眾的安全，化解危機。

鑾轎陸地有優勢警力護送，天空有空拍機協助警方維護遶境勤務。（彰化縣警察局提供）

空拍機一路空中跟隨在遶境隊伍上空，紀錄即時影像。（圖記者張聰秋翻攝）

空拍機沿途紀錄遶境進香活動的狀況。（圖記者張聰秋翻攝）

大甲媽回鑾今天白天由花壇鄉進入彰化市。（記者張聰秋攝）