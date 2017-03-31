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「你X小」 男不服盤查 一拳把警打到腦震盪

2017-03-31  19:09

〔記者陳薏云／新北報導〕新北市新店區一名44歲陳姓男子，為毒品列管人口，日前步行準備返家時，見到路邊巡邏的警察，急忙閃避，正在巡邏的安康所黃姓警員警覺有異，上前盤查時卻不斷被陳男直嗆「你X小」，極度不配合，黃員隻身一人無法處理，即刻呼叫支援，卻因此被陳員巴頭，造成輕微腦震盪，警力支援到達後將陳男依妨害公務、傷害等罪嫌送辦。

當時陳男站在路邊，一見到警方就想要躲藏，警方經查發現他是毒品列管人口，因此上前盤查，不料卻換來陳男一句「X小」，接著又持續辱罵員警，黃員立刻呼叫支援，陳男因此出拳攻擊黃員頭部，黃員當場昏厥，所幸支援警力隨後到達，警方表示，黃員剛從警專畢業一年多，卻在街頭執勤時被毆打，警方訊後將陳男依妨害公務、傷害等罪嫌移送。

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  • 陳男在路邊被警方攔查，怒毆警員。（記者陳薏云翻攝）

    陳男在路邊被警方攔查，怒毆警員。（記者陳薏云翻攝）

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