工程涉賄 前基市議長黃景泰：做錯了、坦然面對

2017-03-31 18:26

〔記者楊國文／台北報導〕前基隆市議會議長黃景泰被控淘空議會公款等3件弊案，基隆地院重判他20年，高等法院今辯論終結，黃表示「做錯了，我坦然面對」，還豪氣說，他是長子，母親已76歲，希望法官判刑合理，「我就去執行了」，此案訂6月14日宣判。

黃的一番激昂言詞，審判長孫惠琳覺得罕見，直說「沒看過議長說要去關的」，但她當庭提醒黃景泰，我國有防逃機制，希望黃不要想脫逃，黃則回應反問「防逃機制真的有用嗎？」指他絕不會逃，「若逃了，家人怎麼面對社會，會抬不起頭來」。據了解，黃景泰仍被限制出境。

久未露面的黃景泰（50歲），今下午一身輕裝搭車抵達高等法院，黃是因涉「月眉路拓寬工程」、「日勝生東京站建案」及「掏空市議會千萬公款」等3件弊案，去年8月遭基隆地院重判20年，遭諭令兩千萬元交保，並限制出境和每天向轄區派出所報到，以掌握其行蹤。